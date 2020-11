Hispanos en Florida favorecieron a Joe Biden, pero el voto fue menor que 2016

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Florida es uno de los estados que muestran una pauta sobre quién ganara la contienda electoral en Estados Unidos.



Se trata de un estado bisagra, es decir que, al juntar a todos los votantes (hispanos, negros y hasta blancos) no son afines ni a los demócratas ni republicanos.



En este estado viven 5.6 millones de latinos, pero solo 3.1 son aptos para votar. Aunque no todos ejercen el sufragio, este grupo sí define su preferencia por un partido en especifico, al menos hasta este año.



Los que sí acuden a las urnas son más afines al Partido Demócrata, lo que ha quedado evidenciado en los últimos dos procesos electorales.



Para 2016, cuando Hillary Clinton, candidata demócrata, se enfrentó al republicano Donald Trump, seis de cada 10 electores de origen hispano le dieron el voto. Donald Trump se llevó el resto.



La situación no cambió en este 2020, o eso es lo que dicen las proyecciones de Cbs New, sobre los votos que obtuvo Biden frente a Donald Trump.



La cadena de noticias proyectó que el 53% de los hispanos votó por Joe Biden, mientras que el 45% por Trump.

Este dato está nueve puntos por debajo de lo que Clinton obtuvo en 2016.



En ese año, la candidata demócrata alcanzó el 62% de los votos hispanos, mientras que Biden apenas sobrepasa el 50%, una disputa bastante reñida a los obtenidos por Trump, quien busca la reelección.



Los expertos afirman que el voto en este estado está dividido por tres o cuatro generaciones de migrantes, pero al final quienes marcan la pauta son los hijos y hasta los nietos de aquellas personas que años atrás dejaron sus países -la mayoría de latinoamérica- para buscar un mejor futuro en tierras del Tío Sam.



Aunque el voto hispano en esta región es necesario, no define quién lo ganará, pero las proyecciones muestran una reñida ventaja para Trump.

