Detienen en EEUU a exsecretario mexicano de Defensa Salvador Cienfuegos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El exministro de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos (2012-2018), fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, reportó este jueves el canciller mexicano Marcelo Ebrard, sin que se precisaran los cargos de los que se le acusan.



"He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, California", escribió Ebrard en Twitter.



El canciller dijo que en las "próximas horas" el consulado de Los Ángeles le informará los cargos por los que fue detenido.



"Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho", concluyó el canciller.



La prensa mexicana reporta que Cienfuegos, de 72 años, fue detenido por las autoridades estadounidenses al arribar a ese país en un viaje con su familia.



La fiscalía mexicana no respondió las solicitudes de información sobre si el exministro tenía una investigación en su contra en México o en Estados Unidos.



Cienfuegos estuvo al frente de la secretaría de la Defensa durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Con Cienfuegos suman dos los exministros de esa administración detenidos por la justicia de Estados Unidos.



El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de conspiración para traficar al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue arrestado en Dallas (Texas) en diciembre de 2019 y está actualmente encarcelado en Nueva York.

Carrera Militar

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto algunos integrantes de las fuerzas armadas fueron acusados por organizaciones internacionales de derechos humanos de desaparición forzada y omisión en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero (sureste), en septiembre de 2014.



Desde diciembre de 2006, el gobierno involucró más al Ejército mexicano en la guerra contra las drogas. Su participación, según organizaciones como Amnistía Internacional, ha desatado un espiral de violencia que aún no se contiene.



Desde entonces se han registrado más de 296,000 asesinatos en México, según cifras oficiales.



Durante su cargo como secretario de la Defensa, Cienfuegos llegó a declarar que se oponía a la participación activa de las fuerzas castrenses en seguridad interior, por la falta de un marco legal que las respaldara.



Cienfuegos ingresó al Ejército en 1964, y obtuvo reconocimientos al concluir la maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de la Defensa Nacional.



También ha desempeñado los cargos de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea y Comandante de la VII Región Militar, en el estado de Chiapas, sureste.