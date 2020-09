WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán el lunes luego de que el gobierno del presidente Donald Trump declarara el fin de semana que se restablecerían todas las sanciones que Naciones Unidas levantó con el acuerdo nuclear de 2015.



El anuncio representa un desafío a casi todos los integrantes de Naciones Unidas, incluyendo aliados estadounidenses en Europa que han rechazado el argumento legal de Estados Unidos para imponer sanciones internacionales. La medida prepara el escenario para una confrontación potencialmente desagradable durante la Asamblea General anual de Naciones Unidas esta semana y también surge cuando el presidente Trump pretende asumir el papel de defensor de la estabilidad del Medio Oriente de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Además de sus acciones contra Irán, Trump fue testigo la semana pasada de la firma de acuerdos para la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, lo que refleja las crecientes preocupaciones en la región respecto a Irán. Se prevé que pactos similares negociados por Estados Unidos entre Israel y naciones árabes se logren en los próximos días y semanas.



“Estados Unidos ahora ha restablecido las sanciones de la ONU a Irán”, declaró Trump en un comunicado emitido poco después de firmar una orden ejecutiva que detalla la manera como el gobierno estadounidense haría cumplir la reimposición de las sanciones. “Mis medidas de hoy envían un claro mensaje al régimen iraní y a aquellos en la comunidad internacional que se rehúsen a confrontar a Irán”.

Las medidas incluyen el congelamiento de todos los bienes en jurisdicciones estadounidenses que pudieran tener aquellos a quienes van dirigidas, la prohibición de que estadounidenses hagan negocios con ellos y, quizá lo más importante, extienden las sanciones de Estados Unidos a gobiernos, compañías e individuos extranjeros que entablen negociaciones con ellos.



Durante un encuentro con reporteros junto con otros miembros del gabinete en el Departamento de Estado, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que el gobierno imponía sanciones a más de dos decenas de individuos e instituciones iraníes. “No importa quién seas, si violas el embargo de armas de Naciones Unidas sobre Irán, te arriesgas a ser sancionado”, declaró.

Sin embargo, casi todos los objetivos identificados el lunes — incluyendo al ministerio de Defensa de Irán, su rama de adquisiciones, la agencia de energía atómica de Irán, varios científicos iraníes y el presidente venezolano Nicolás Maduro — ya eran sujetos a sanciones de Estados Unidos que habían sido reimpuestas por el gobierno después de que Trump retiró al país del acuerdo nuclear de 2018.



La orden ejecutiva de Trump afecta principalmente a instituciones iraníes y extranjeras involucradas en actividad de armas convencionales y misiles balísticos. De acuerdo con los términos del acuerdo nuclear, el embargo armamentista de Naciones Unidas a Irán está programado para expirar en octubre, sin embargo Pompeo y otros insisten en que la reimposición de sanciones anula su terminación.



Acompañado del secretario del Tesoro Stephen Mnuchin, el secretario de Defensa Mark Esper, el secretario de Comercio Wilbur Ross, la embajadora ante Naciones Unidas Kelly Craft y el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, Pompeo dijo que Estados Unidos no actuó solo, sino a nombre del resto del mundo que se rehúsa a confrontar la amenaza de Irán.



“El país que está aislado hoy día no es Estados Unidos, sino Irán”, dijo Pompeo. “Con estas acciones hemos dejado muy en claro que cada Estado miembro de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad de ejercer estas sanciones”.



Craft, quien ha visto a cada una de sus contrapartes rechazar firmemente la postura de Washington, dijo que Estados Unidos no dará marcha atrás ante la oposición global.



“Lo que distingue a Estados Unidos es que defendemos lo que es correcto”, declaró. “Como lo hemos hecho en el pasado, defenderemos la paz y la seguridad en todo momento. No necesitamos de animadores para validar nuestra brújula moral”.



El gobierno de Trump declaró el sábado que todas las sanciones de la ONU contra Irán se habían restaurado porque Teherán está violando partes del acuerdo nuclear en el que aceptó frenar su programa nuclear a cambio de miles del levantamiento de sanciones.



Pero pocos miembros de la ONU creen que Estados Unidos tenga sustento legal para restaurar las sanciones porque Trump se retiró del acuerdo nuclear en 2018. Estados Unidos argumenta que conserva el derecho de hacerlo como participante original en el acuerdo y como miembro del Consejo de Seguridad.