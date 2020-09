Trump es "grosero y arrogante", pero "merecedor" del Nobel de la Paz, dice quien lo propuso

OSLO, NORUEGA. - El diputado noruego que la semana pasada propuso a Donald Trump para el premio Nobel de la Paz 2021, admitió este martes que el presidente estadounidense parece "grosero y arrogante", pero que también lo ve como un candidato "merecedor" del lauro.



Christian Tybring-Gjedde, integrante de la derecha populista anti-inmigración del país nórdico, causó sorpresa el 10 de septiembre al anunciar que proponía a Trump para el prestigioso premio del año próximo.

El motivo es el acuerdo "único e histórico" de normalización que el inquilino de la Casa Blanca patrocinó entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, explicó a la AFP.



El Comité del Nobel noruego está obligado a aceptar centenares de propuestas presentadas cada año: miles de personas de todo el mundo (parlamentarios y ministros de todos los países, ex laureados, algunos profesores universitarios y otros) tienen derecho a presentar una candidatura.



La iniciativa del diputado noruego, él mismo un personaje muy controvertido en su país, hizo correr ríos de tinta, mientras se acercan las elecciones presidenciales estadounidenses, el 3 de noviembre. Candidato a un segundo mandato, Trump lanzó una larga serie de tuits expresando su entusiasmo y gratitud al político nórdico.



Este martes, en páginas del diario noruego Aftenposten, Tybring-Gjedde volvió a insistir sobre los motivos que lo llevaron a proponerlo al Nobel, tras haberlo hecho una primera vez en 2018.

"No hay la menor duda de que Trump a menudo parece grosero y arrogante", escribió en una tribuna.



"Mi propuesta se basa sobre los resultados obtenidos para la paz mundial, la reconciliación y la retirada de tropas militares (...). Quizás sea precisamente la actitud no diplomática de Donald Trump lo que hace que sus conversaciones no queden en simples palabras", explicó.



A su parecer, el multimillonario, de 74 años, cumple mejor que muchos otros laureados anteriores con los requisitos establecidos por Alfred Nobel (1833-1896) para ganar el premio.



"En este contexto, que no nos guste la personalidad de Trump no tiene importancia. Donald Trump es (...) merecedor del premio Nobel de la Paz", concluyó.



Como es habitual, el Instituto Nobel, encargado de recibir las nominaciones y decidir la distinción, se negó a hacer comentarios.



"Es importante decirle al mundo que el hecho de ser nominado no tiene nada que ver sobre cómo el Comité noruego del Nobel percibe una candidatura", destacó a la AFP su director, Olav Njølstad.



"En la medida que tantas personas tienen la oportunidad de proponer a alguien, es evidente que el espectro de personas y organizaciones nominadas es muy amplio", añadió.



Otro parlamentario, el sueco Magnus Jacobsson, también propuso a Trump para el Nobel en 2021, en su caso por los esfuerzos para acercar a Serbia y Kosovo.



El premio Nobel de la Paz 2020 será concedido el 9 de octubre.

