Avanzan negociaciones para ampliar ayuda por desempleo en EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Los legisladores informaron el sábado haber logrado avances en torno a una enorme iniciativa de asistencia por el coronavirus mientras aumenta la presión política para restaurar una subvención adicional de desempleo de 600 dólares semanales, que acaba de expirar, y para canalizar recursos a las escuelas a fin de ayudarlas a reanudar clases.



“Esta ha sido la reunión más larga que hemos tenido y la más productiva que las demás”, dijo el líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, que participó en esta sesión extraordinaria de fin de semana. “No estamos cerca aún, pero fue una discusión productiva, ahora cada parte sabe dónde se encuentra”.



Schumer hizo sus declaraciones acompañado de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, al cabo de una reunión de tres horas con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el jefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows.



Los líderes demócratas están ansiosos de un acuerdo amplio, al igual que el presidente Donald Trump y los principales republicanos, como el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell. Pero quizá la mitad de los republicanos del Senado, en su mayoría conservadores y aquellos que no enfrentan contiendas difíciles en noviembre, podrían oponerse a cualquier acuerdo.



Las conversaciones previas habían redituado poco progreso y el cauteloso optimismo del sábado fue un respiro frente a las sombrías valoraciones privadas entre los negociadores del Partido Republicano.



El gobierno está dispuesto a ampliar la prestación de los 600 dólares para los desempleados que acaba de caducar, al menos en el corto plazo, pero rechaza otras demandas demócratas como la asistencia para los gobiernos estatales y locales, aumentos en los cupones de alimentos y asistencia a inquilinos y arrendadores.



Pelosi mencionó la asistencia alimentaria y la financiación para el voto por correo después de que terminara la sesión de negociaciones. Ella y Schumer parecían más animados en comparación con reuniones previas.

Tenemos que eliminar este virus para que podamos abrir nuestra economía, abrir sin peligro nuestras escuelas, y hacerlo en una forma que no redunde en una reducción de las prestaciones para los trabajadores estadounidenses”, declaró Pelosi.



Mnuchin dijo que restaurar la subvención adicional de 600 dólares para los desempleados es críticamente importante para Trump.



“Todavía estamos muy distantes unos de otros y no quiero insinuar que un acuerdo es inminente porque no lo es”, dijo después Meadows. “Persisten diferencias sustanciales, pero logramos buen progreso”.



La ayuda adicional por desempleo expiró oficialmente el viernes, y los demócratas han dejado claro que no la ampliarán sin garantizar otras prioridades de asistencia. Lo que sea que los negociadores acuerden sobre la asistencia de desempleo será retroactiva, pero los anticuados sistemas estatales posiblemente tarden semanas para restituir la prestación. .



Los republicanos en el Senado pretendían reducir la ayuda de 600 dólares. Afirmaron que debe ser recortada para que la gente no gane más desempleada que si hubiera regresado a trabajar. Pero ese argumento perdió fuerza al fenecer la asistencia y Trump abruptamente les socavó su posición cuando dejó entrever su deseo de mantener los 600 dóalres completos por el momento.