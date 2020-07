Maestros demandan a autoridades de Florida por plan para reabrir escuelas pese a pandemia

MIAMI, FLORIDA.-La Asociación de Maestros de Florida, que representa a 140.000 educadores, demandó este lunes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y a otras autoridades por ordenar reabrir las escuelas cuando el estado es epicentro del coronavirus en Estados Unidos.



Los demandantes alegan que la Constitución de este estado del sureste especifica que las escuelas deben garantizar un entorno "sano y seguro", pero que "el resurgimiento del virus es excepcional y está fuera de control".



"El gobernador DeSantis necesita enfrentarse a la realidad y estamos intentando ayudarlo", dijo el presidente de la Asociación de Maestros de Florida (FEA, en inglés), Fedrick Ingram, en un comunicado.

"Todos queremos reabrir las escuelas", prosigió. "Pero no queremos comenzar a enseñar en persona para enfrentarnos a una explosión de casos y enfermedades y vernos luego obligados a volver a la educación a distancia".



La demanda fue entablada en Miami por la FEA contra el gobernador DeSantis, el alcalde del condado de Miami, Carlos Giménez y el comisionado de Educación, Richard Corcoran.



El texto exige a estos tres funcionarios que desistan de su intención de "forzar innecesaria e inconstitucionalmente a millones de estudiantes y empleados de las escuelas públicas a presentarse en escuelas físicas".



El 6 de julio, Corcoran ordenó reabrir las escuelas para el año escolar que empieza en agosto, lo cual desató un aluvión de críticas de padres, maestros y pediatras.



DeSantis ha enfatizado que los niños tienen poco riesgo de contraer covid-19, sin mencionar la posibilidad de que los niños infecten a sus maestros y familiares.



También ha asegurado que no tendría reparo en enviar a sus hijos a la escuela, si tuvieran edad escolar.

Con más de 5.000 muertos en total y acumulando más de 10.000 nuevos casos de coronavirus cada día, un cuarto de ellos en la ciudad de Miami, Florida es nuevo epicentro del coronavirus en Estados Unidos junto a Texas y Arizona.