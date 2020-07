13 heridos de bala tras una pelea en Illinois, Estados Unidos

ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS.- Trece personas resultaron heridas de bala después de que estalló una pelea a la orilla del río en la ciudad de Peoria, en el centro de Illinois, informó la policía el domingo.



Ninguna de las heridas se considera potencialmente mortal, dijo la portavoz policial Amy Dotson al diario Peoria Journal Star.

Los oficiales que respondieron a un informe sobre gente baleada encontraron una reunión de unas 200 personas en el área. Dos personas tuvieron heridas graves y fueron trasladadas a un hospital. Otros 11 llegaron por separado a los hospitales locales; seis eran hombres y siete mujeres, dijeron las autoridades.



Los investigadores no saben qué causó la pelea y no tienen sospechosos, dijo Dotson, quien señaló que están investigando.

