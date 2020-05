Interpol emite ficha roja contra esposa de un diplomático estadounidense

LONDRES, INGLATERRA.-Interpol emitió, según la familia de la víctima, una ficha roja a petición del Reino Unido contra la esposa de un diplomático estadounidense acusada de causar la muerte de un joven británico con su automóvil, un caso que provoca tensiones entre Londres y Washington.



Harry Dunn, de 19 años, murió el 27 de agosto de 2019 cuando su motocicleta chocó con un coche que circulaba por el lado equivocado de la carretera cerca de una base estadounidense en el centro de Inglaterra.



La conductora, Anne Sacoolas, fue inculpada a finales de diciembre de conducir peligrosamente causando la muerte pero, invocando la inmunidad diplomática, esta supuesta exagente de la CIA y esposa de un diplomático ya había regresado a Estados Unidos.

"Puedo confirmar que la Interpol ha emitido una notificación roja para Anne Sacoolas", afirmó Radd Seiger, portavoz de la familia de Harry Dunn, en un tuit.



No fue posible confirmar esta información con Interpol, que no comunica sobre casos individuales que no figuran en su lista pública.



La ficha roja es una solicitud de detención a efectos de extradición contra personas buscadas en base a una orden judicial del país solicitante, pero no constituye en sentido estricto una orden de detención internacional.



Se distribuye en los 190 países miembros de la Organización de Cooperación Policial Internacional.



El Reino Unido había solicitado anteriormente, sin éxito, la extradición de esta madre de tres hijos a Estados Unidos, amenazando las relaciones diplomáticas entre ambos países en el momento en que buscan concluir un acuerdo comercial posbrexit.

El martes, Washington reiteró su negativa a extraditarla.



"Estados Unidos declinó la solicitud del Reino Unido de extraditar a un ciudadano estadounidense involucrado en un trágico accidente de coche", dijo un portavoz del Departamento de Estado.



"Es una decisión final del Secretario de Estado, Mike Pompeo", añadió, subrayando que Sacoolas gozaba de inmunidad diplomática en territorio británico.