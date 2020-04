Tras negación, aumentan muertes por coronavirus en Indonesia

YAKARTA, INDONESIA.- Mientras los vecinos de Indonesia se esmeraban a principios de este año para intentar contener la propagación del coronavirus, el gobierno del cuarto país más poblado del mundo insistía en que todo estaba bien.



En discursos, el ministro de Salud de Indonesia, Terawan Agus Putranto, le dijo a la población de su país que no debería temer al virus, incluso mientras decenas de miles de personas en el mundo se infectaban.

En lugar de enfocarse en crear guías de distanciamiento social o hacer más pruebas, Putranto atribuyó la falta de infecciones en el país a la “inmunidad” indonesia y a la fuerza de la oración. Calificó como “insultante” un reporte de investigadores de la Universidad de Harvard que indicaba que Indonesia debió haber optado por no reportar sus casos.



Mientras tanto, Australia, el vecino del sur de Indonesia, y otros países ubicados también en el sudeste asiático, como Singapur, rápidamente abordaron la crisis y adoptaron medidas desde finales de enero entre las que estaban el confinamiento y el rastreo.



Indonesia ni siquiera confirmó su primer caso del virus hasta principios de marzo. Para el martes, la nación había reportado por lo menos 7,135 infecciones, incluidas 616 muertes. Esos son más fallecimientos por Covid-19 que cualquier otro país de Asia, con excepción de China.

El presidente indonesio, Joko Widodo, reconoció el mes pasado que el gobierno optó por mantener al público desinformado sobre el estado del coronavirus en el país.



“De hecho, no dimos cierta información al público porque no queríamos provocar pánico", dijo.



La sospecha ante la falta de casos en Indonesia aumentó cuando un turista chino que había viajado a la isla turística indonesia de Bali desde Wuhan — la ciudad en el centro de China en donde se originó el año pasado la pandemia — dio positivo a coronavirus cuando regresó a China a principios de febrero.



Las autoridades indonesias minimizaron ese incidente y el ministro de Defensa Muhammad Mahfud declaró: “El coronavirus no existe en Indonesia".