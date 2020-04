Veinte casos de coronavirus en palacio presidencial afgano

KABUL, AFGANISTÁN.- Al menos 20 empleados del palacio presidencial afgano han dado positivo del nuevo coronavirus, declararon este sábado dos funcionarios del gobierno, aunque las autoridades no han difundido públicamente la información.



"Unas 20 personas están infectadas con la COVID-19 en el palacio presidencial", dijo un funcionario del gobierno afgano, y agregó que "sin embargo, esto se ha mantenido en secreto para no causar pánico".



Un segundo funcionario confirmó esa cifra y agregó que se habían detectado otros 12 casos positivos entre el personal de la oficina administrativa del presidente Ashraf Ghani.

No obstante, nada indica que Ghani, de 70 años, haya sido contaminado. Las autoridades no han dado públicamente cifras de contagiados en el palacio.



Waheed Mayar, portavoz del ministerio de Salud, dijo no poder confirmarlo ni negarlo, y el vocero del palacio presidencial, Sediq Sediqi, rehusó emitir comentarios.



Afganistán, asolado por guerras desde hace 40 años, registra hasta ahora 933 casos de COVID-19, 30 de los cuales han sido mortales, pero el número podría ser mucho mayor pues el país tiene capacidad limitada de aplicar pruebas de detección.



El jueves se prolongaron por tres semanas las medidas de confinamiento instauradas el 28 de febrero en Kabul.

