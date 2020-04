México pide ayuda a médicos y enfermeras de 60 a 65 años

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La necesidad de personal sanitario en México es tal que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes a médicos y enfermeras de 60 a 65 años que quieran ayudar que se inscriban para trabajar durante un mes en hospitales donde no se tratan casos del nuevo coronavirus.



A cambio recibirán un pago extra del 30% en sus salarios y con ello se completaría el personal necesario para la contingencia, ya que el gobierno estima que con esta iniciativa se incorporarían unos 20.000 profesionales.



México, con 6.875 contagios y al menos 546 muertos, espera el pico de la pandemia entre el 8 y el 10 de mayo.



El país recibe equipo médico comprado en China, pero López Obrador anunció por la tarde que Estados Unidos está dispuesto a venderle ventiladores. Según dijo en Twitter, Donald Trump lo llamó y le dijo que podría disponer de mil de estos equipos para finales de abril.



El mandatario mexicano consideró que la respuesta de Trump fue un “gesto de solidaridad con México” y le planteó encontrarse en junio o julio para externar “nuestro agradecimiento y dar testimonio de la entrada en vigor del T-MEC”. De concretarse, sería el primer encuentro entre ambos que pese a las tensiones vividas en el último año se jactan de mantener muy buenas relaciones.



Horas después, la secretaria de gobierno de Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, instó a no realizar velorios tras la muerte de un contagiado a pesar de que se trata de una tradición arraigada en la sociedad mexicana. Además, anunció que no se podrán hacer “necropsias ni traslados de personas fallecidas por Covid-19 ni a la zona conurbada del Valle de México ni al extranjero”.

Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque sostuvo que no permitirá saqueos o vandalismo durante la cuarentena obligatoria. En diferentes partes del país, incluida Bogotá, se han registrado protestas de personas que denuncian que no les han llegado los recursos anunciados por el gobierno.



Por su parte, el ministro de la Defensa Carlos Holmes Trujillo explicó que se ha registrado una fuerte caída en el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia debido al cierre de las fronteras para impedir la propagación del Covid-19. Migración Colombia informó que en los últimos dos meses han regresado a Venezuela más de 80.000 inmigrantes.



El Ministerio de Salud reportó 3.439 contagiado, 153 fallecidos y 550 recuperados.



Argentina, donde se han reportado 2.547 infectados y 122 muertos, debatía una resolución de la alcaldía de Buenos Aires que implementaría a partir del lunes un permiso de circulación obligatorio para los adultos mayores de 70 años.



El objetivo del permiso, explicó el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, es limitar sus salidas y garantizar el distanciamiento social para evitar contagios entre el grupo principal de riesgo.



El permiso deberá tramitarse vía telefónica, tendrá una validez de 24 horas y servirá para comprar alimentos, medicamentos y pagar servicios.



Por otra parte, el Ministerio de Salud usó su habitual reporte matinal para brindar consejos sobre las relaciones sexuales para evitar contagios.



"Está muy claro que el virus sí se puede transmitir con actos cotidianos como los besos y es bastante probable que pueda trasmitirse por vía del sexo", explicó el médico infectólogo y asesor del gobierno José Barletta.



"Cuando hablamos de distanciamiento social eso incluye los encuentros sexuales con personas que no convivimos... las herramientas como las videollamadas, el sexo virtual o el sexting pueden ser buenas alternativas", recomendó el experto.



En Chile, que tiene 9.225 contagiados y 116 fallecidos, decenas de miles de personas de barriadas pobres enfrentan dificultades para financiar sus necesidades básicas porque desde el viernes rige una cuarentena obligatoria que les impide vender artículos en las calles y en comercios de frutas y verduras.



Una mujer que vende palomitas de maíz dijo que la policía le dio un permiso de dos horas para venderlas, mientras un obrero de la construcción se quejó de que su autorización para desplazarse es de sólo cuatro horas, tiempo insuficiente para trasladarse a un barrio acomodado donde trabaja.



Las cuarentenas en el país se imponen y levantan periódicamente en las barriadas con más contagios de coronavirus, que se suman a la aplicación de masivas pruebas para detectar a los infectados y aislarlos para frenar la pandemia.

El gobierno del presidente Sebastián Piñera inició el pago de un bono de 58 dólares para 2,7 millones de personas que componen las familias más pobres. El mandatario anticipó que pronto se anunciará una renta de emergencia para millones de trabajadores informales. No entregó detalles.



En Cuba la cifra de contagiados elevó a 892 y a 31 los fallecidos.



El gobierno cubano continúa reforzando las medidas de aislamiento social y restringiendo el movimiento paulatinamente en algunas localidades a medida que se va registrando un contagio local.



Los aeropuertos siguen cerrados y no se reciben turistas ni se permite a los cubanos viajar al extranjero, salvo para casos humanitarios como las brigadas de médicos que ya son 21 con casi un millar de expertos en salud cooperando en países como Italia, Andorra, México, Jamaica o Venezuela.



En Venezuela, la cifra de contagiados subió 218 tras la detección de 23 nuevos casos, de los cuales 20 corresponden a la academia de béisbol de la Isla de Margarita donde resultaron infectados varios trabajadores, entrenadores y jugadores de la escuela en su mayoría jóvenes entre 12 a 19 años, anunció el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. La cifra de fallecidos se mantiene en nueve.



El nuevo foco de contagio fue descubierto en la Academia de Béisbol Roberto Vahlis de la población pesquera Pedro González de la Isla de Margarita, donde fueron sometidos a pruebas de PCR 50 atletas entrenadores y trabajadores. Rodríguez informó que la fuente de contagio de la escuela fueron dos trabajadores que viajaron recientemente a República Dominicana y Estados Unidos.



Ante la aparición de este caso el gobierno venezolano acordó someter a inspecciones a las 152 escuelas de béisbol infantil que operan en todo el país, que han sido por años canteras de destacadas figuras del béisbol mundial.



De igual, el gobierno ordenó someter a confinamiento y realizar pesquisas a todos los habitantes de dos de los municipios de la Isla de Margarita para evitar la propagación del virus en esa región, que es uno de los sitios turísticos más visitados de Venezuela y se mantiene en cuarentena desde el mes pasado al igual que el resto del país.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que desde el próximo lunes se postergará una semana más la cuarentena en Ecuador, donde se han registrado 421 fallecidos a causa del Covid-19 y 8.450 contagiados.



La provincia de Guayas sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país con 5.777 casos.



En América Latina hay al menos 76.100 contagios y 3.500 fallecidos.



El nuevo coronavirus ha infectado a más de 2,2 millones de personas y causado la muerte a más de 153.000 en todo el mundo, según el Centro de Ciencias e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que basa sus datos en los informes de los gobiernos y las autoridades de salud de cada país.



En la mayoría de la gente este virus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y quienes padecen trastornos de salud subyacentes, puede causar enfermedades más graves e incluso la muerte.

