Países occidentales sospechan del origen chino del virus; que deja miles de muertos

LONDRES, INGLATERRA.-La pandemia de la Covid-19 ha causado ya más de 140,000 muertos en el mundo, en momentos en que los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, manejan la hipótesis de que el virus procede de un laboratorio de China, y no de un mercado local de animales.



De los 2.1 millones de infectados en el mundo desde que apareció el virus en China en diciembre, la mitad están en Europa, y de las 140,092 muertes por la Covid-19, mas de 92,000, se registran en este continente, según el último balance de la AFP de este jueves.

Más de 4,400 millones de personas, casi el 57% de la población mundial, están confinadas. El Reino Unido y Nueva York, epicentro de la pandemia en Estados Unidos, prolongaron las medidas de restricción, mientras que España, Dinamarca, Italia y Austria, comenzaron con una tímida reapertura de algunos sectores, y Francia y Alemania se preparan para ello.



En una medida que puede aumentar las fricciones con China, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo en la cadena Fox News que lleva a cabo "una investigación exhaustiva" sobre cómo el virus "se propagó, contaminó el mundo y provoco tal tragedia", dejando entrever que pudo provenir de un laboratorio en la ciudad china de Wuhan.

Preguntas difíciles

Haciéndose eco de las dudas, el Reino Unido advirtió a China que deberá responder "preguntas difíciles" sobre la aparición del virus y el "porque no pudo ser parado antes". "No hay duda que todo no puede continuar como si no hubiera pasado nada", declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.



"No caigamos en esa especie de inocencia de afirmar que era demasiado fuerte [el brote de la Covid-19]. No lo sabemos. Y claramente pasaron cosas que desconocemos", afirmó, por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron.

Pero el portavoz del ministerio de Exteriores chino Zhao Lijian aseguró que la hipótesis de que el virus surgió de un laboratorio "no tiene base científica".



En una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin calificó de "contraproducentes" estas acusaciones contra Pekín, según un comunicado del Kremlin.



Trump, que suspendió la contribución de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por "mala gestión" de la pandemia y sesgo a favor de China, fue el anfitrión este jueves de una videoconferencia con los otros líderes del G7 -Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido-, en la que se acordó, según la presidencia estadounidense, una "exhaustiva revisión y reforma" de esa organización.

"En el ojo de la tormenta"

Estados Unidos es actualmente el país donde la enfermedad progresa más rápido y este jueves alcanzó los 31,590 muertos (casi 650,000 casos), por delante de Italia (22,170 muertos), España (19,130) y Francia con casi 18,000.



El número de fallecidos en España en 24 horas volvió a subir el jueves, con 551 decesos, entre ellos el escritor chileno Luis Sepúlveda, forzado al exilio bajo la dictadura de Pinochet y uno de los escritores latinoamericanos más exitosos, que falleció a los 70 años en Oviedo tras mes y medio hospitalizado.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó justamente a Europa que aún está "en el ojo del tormenta" y pidió "no bajar la guardia" y asegurarse que el virus esté bajo control antes de suavizar las medidas en vigor.



"Las próximas semanas serán cruciales para Europa", alertó el director de la sección Europa de la OMS, Hans Kluge, al advertir de "cifras constantes o acrecentadas" en países como el Reino Unido, Turquía, Ucrania, Bielorrusia y Rusia.



El Reino Unido, que reportó 861 muertos en las últimas 24 horas y superó un acumulado de 13,700, prolongó este jueves "al menos tres semanas" el confinamiento instaurado el 23 de marzo.



De su lado, Putin decidió aplazar el desfile militar para conmemorar la victoria sobre el nazismo el 9 de mayo de 1945, de la que este año se cumplen 75 años.

Nueva York confinado un mes más

El estado de Nueva York, el más afectado por el coronavirus en Estados Unidos, deberá acatar estrictas medidas de aislamiento hasta el 15 de mayo, anunció el jueves el gobernador Andrew Cuomo, tras indicar que en las últimas 24 horas se registraron 606 muertos, la cifra más baja en 10 días.



A contracorriente, presionado por la asfixia económica que trajo la pandemia, Trump se prepara para entregar su hoja de ruta para la reactivación progresiva de la economía estadounidense, tras afirmar que su país probablemente ya "pasó el pico" de contagios.



Muestra de la catástrofe ecónomica en Estados Unidos, más de 22 millones de personas pidieron subsidio de desempleo en cuatro semanas.



Para ayudar a los países más pobres golpeados por la pandemia, los dirigentes del G20 anunciaron la suspensión por un año del servicio de su deuda, lo que inyectó optimismo entre los defensores del multilateralismo.



Asimismo, los líderes del G7 acordaron coordinar el relanzamiento de sus economías una vez que amaine la pandemia, según la presidencia estadounidense.

Una década pérdida

En América Latina, la pandemia acumula casi 80,000 contagios y cerca de 3,700 decesos, la mitad en Brasil, y más de un tercio de casos en Ecuador, escenario de un fuerte foco en Guayaquil.



El ministro de Salud brasileño, Luiz Henrique Mandetta, anunció que fue destituido por el presidente Jair Bolsonaro, tras semanas de enfrentamiento entre ambos por la política de combate al coronavirus.



El número de casos de coronavirus en Brasil es 15 veces mayor a lo que aseguran los datos oficiales, según investigadores que estiman que en realidad más de 300,000 personas habrían sido contagiadas y temen una hecatombe en las próximas semanas.



Por su parte, el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, reconoció que su país no estuvo preparado para enfrentar al coronavirus, que deja en esa nación más de 7,800 infectados y casi 400 muertos.



En México, donde se registran 449 defunciones por Covid-19, amplió por un mes, hasta el próximo 30 de mayo, la suspensión de clases y actividades laborales no esenciales en las zonas con mayor propagación del virus.



Los augurios para Latinoamérica no son nada optimistas. La pandemia puede provocar otra "década perdida", entre 2015-2025, pues los países de la región están ante la peor recesión económica en 50 años, advirtió el jueves Alejandro Werner, director del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional (FMI).