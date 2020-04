Trump da marcha atrás sobre ordenar reapertura de estados

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump dijo el martes que abierto a permitir que algunos estados “reabran” antes de que las directrices federales de distanciamiento social expiren a fin de mes, al tiempo que parecía retractarse de su afirmación de contar con autoridad absoluta para decidir el momento correcto para actuar.



Horas después de insinuar que las inquietudes bipartidistas de los gobernadores sobre su declaración de poder equivaldrían a una insurrección, Trump dio marcha atrás -en esencia- diciendo que sería decisión de los gobernadores determinar el momento y la forma correctas para reanudar las actividades en sus estados. El mandatario señaló que hablaría con los gobernadores, probablemente el jueves, para discutir sus planes.

“Los gobernadores son responsables”, manifestó Trump el martes. “Tienen que hacerse cargo”, aseveró. Sin embargo, insistió en que “los gobernadores serán muy, muy respetuosos de la presidencia”.



Gobernadores demócratas y republicanos habían dado señales de alarma luego de que Trump afirmó que él y sólo él determinaría cuándo y cómo reactivar la economía, pese a las claras limitaciones constitucionales de los poderes federales.



Trump dijo el martes que “autorizaría a cada gobernador de cada estado implementar un plan de reapertura, y una reapertura muy poderosa, de su estado en el momento y de la manera que sea la más apropiada”. Agregó que respaldaría medidas de los estados que no han sido tan afectados por el brote para reducir las restricciones incluso antes de que expiren sus propias directrices el 30 de abril.



De momento no está claro si algún estado está considerando reabrir sus economías antes del 1 de mayo.



Se trata del más reciente giro en la disputa de Trump con los gobernadores sobre quién tiene la principal responsabilidad de preservar la salud pública en sus jurisdicciones. Después de semanas de decir que dejaría las decisiones importantes sobre imponer restricciones en manos de los estados, Trump afirmó que su poder para disminuirla era absoluto.



Pero gobernadores de ambos partidos dejaron claro que veían las cosas diferente y dijeron que ellos decidirían cuándo es seguro comenzar a retomar las actividades habituales, al igual que fueron ellos quienes cerraron las cosas.



“La posición del presidente es simplemente absurda”, dijo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el martes en el programa “This Morning” de la cadena CBS. “No es la ley. No es la Constitución. No tenemos un rey. Tenemos un presidente”, aseveró.



Ansioso por dejar atrás la crisis, Trump presentó un nuevo consejo de asesores que discutirán los planes para reabrir la economía estadounidense, que se ha contraído drásticamente debido al cierre de negocios, dejando a millones de personas sin empleo.



Si bien Trump ha emitido recomendaciones a nivel nacional aconsejando a la gente a permanecer en casa, han sido los gobernadores y líderes locales quienes han implementado restricciones obligatorias, incluidos los cierres de escuelas y de negocios no esenciales. Algunas de esas órdenes conllevan multas u otras sanciones.



Cuomo dijo que si Trump le ordenaba reabrir la economía de Nueva York antes de que pensara que estaba listo, se negaría, lo que provocaría un “problema constitucional entre el estado y el gobierno federal”.



En una conferencia posterior, Cuomo comentó que cualquier disputa entre los estados y la Casa Blanca era una distracción de cosas más importantes.



“No es momento para alguna división entre el gobierno federal y los estatales”, puntualizó.



Trump, que desde hace tiempo ha tratado de culpar a los gobernadores, respondió y acusó a Cuomo de “llamar todos los días, incluso a cada hora, suplicando” por suministros para salvar vidas. “¡Lo he hecho todo por él, y por todos los demás, y ahora parece que quiere independencia!”, tuiteó. “¡Eso no sucederá!”.



Trump pareció suavizar su postura horas más tarde durante una reunión con personas que se han recuperado de Covid-19.



“Voy a tomar una decisión bastante rápido”, dijo, “y se hará en conjunto con los gobernadores. Tenemos un gran apoyo de los gobernadores y lo que hago se hará junto con los gobernadores”.

