Ministro guatemalteco: llegan deportados contagiados

CIUDAD DE GUATEMALA.- El ministro de Salud Pública de Guatemala, Hugo Monroy, informó el martes que el 75% de los pasajeros que llegaron en un vuelo de migrantes deportados desde Estados Unidos dio positivo al nuevo coronavirus, elevando así el número de contagios registrados en el país centroamericano.



La declaración contrasta con los datos oficiales del gobierno de Alejandro Giammattei, que asegura que hasta el momento sólo tres deportados han sido diagnosticados con la enfermedad.



“Hay vuelos donde nos vienen deportados ciudadanos que vienen con fiebre y así suben a los aviones. Nosotros automáticamente aquí los evaluamos y les hacemos la prueba y nos han salido positivos muchos de ellos”, dijo Monroy.



Más tarde el portavoz del gobierno guatemalteco Carlos Sandoval, dijo que Monroy se refería a un vuelo que llegó el 26 de marzo procedente de Mesa, Arizona, con 41 deportados --incluidos diez niños-- y en el que en un principio se reportó que había tres personas infectadas.



“(El ministro) se refería a un vuelo de marzo que entre el 50% y 75%, que es el resultado que durante todo el tiempo de aislamiento y cuarentena nos han ido dando resultado positivo”, dijo Sandoval a periodistas.



Los comentarios de Monroy fueron luego de una citación de diputados al Congreso para conocer las acciones para enfrentar la pandemia.



“Le puedo decir yo que al menos hay un vuelo... más del 75% de ese vuelo era positivo”, dijo Monroy.



La presidencia de Guatemala dijo que Giammattei hablaría en cadena nacional para aclarar la situación referida por Monroy, sin embargo, el presidente no se refirió al tema.



Durante la Semana Santa, Guatemala suspendió la llegada de vuelos con deportados desde Estados Unidos porque en éstos llegaron los contagiados ya mencionados y otros con tos y fiebre que, aparentemente, dieron negativo al COVID-19.



Los trayectos se retomaron el lunes.



Joaquín Samayoa, vocero de la cancillería, confirmó a The Associated Press que un migrante adulto que llegó deportado el lunes dio positivo a coronavirus.



De enero a la fecha, Estados Unidos ha deportado a 11.940 guatemaltecos, entre ellos 1.204 niños. Citando la epidemia, Estados Unidos ha comenzado a deportar rápidamente a menores no acompañados en lugar de mantenerlos en entornos de protección como lo especifica la ley.



En cadena nacional, Giammattei anunció el martes que el número de contagios aumentó a 175, más cinco fallecidos. El presidente señaló además que 19 personas se han recuperado.



También el lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo dijo en un comunicado que había informado al Congreso que su gobierno continuaría ayudando a Guatemala, El Salvador y Honduras para seguir reduciendo la inmigración ilegal y lograr otros objetivos.



Pompeo dijo que desde que la inmigración ilegal de esos tres países alcanzó su punto más alto en mayo de 2019, los "encuentros" con migrantes de esos países han caído en un 76%. El gobierno de los Estados Unidos ha puesto fin a cualquier posibilidad de solicitar asilo en la frontera sur mediante la implementación de restricciones de emergencia aplicadas ante la epidemia.



El subdirector interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, dijo el martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) ha liberado a casi 700 personas de detención migratoria en todo el país, debido a que su edad o condición de salud los hace vulnerables al virus. También explicó que las autoridades estaban tomando medidas para garantizar que las personas que pudieran haber sido expuestas al virus en custodia se mantengan separadas de otros detenidos.



"ICE está comprometido a garantizar que se brinde atención médica integral a todos sus detenidos desde el momento en que llegan a la custodia del ICE y durante todo su tiempo en detención", dijo Cuccinelli.