España está "lejos de la victoria" frente al coronavirus, advierte Pedro Sánchez

MADRID, ESPAÑA.- España está "lejos de la victoria" frente al coronavirus advirtió este domingo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, frente a un repunte en el número de fallecimientos diarios por la pandemia.



"Todos estamos deseosos de recuperar las relaciones, de salir a la calle (...), pero el deseo es aún mayor de ganar esta guerra, de evitar una recaída", dijo en rueda de prensa el líder socialista.



Pese a haber quedado atrás el pico de la epidemia según las autoridades sanitarias, "todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas", admitió el jefe de gobierno.



Sánchez ya adelantó que el confinamiento al que están sometidos los 46,6 millones de españoles desde el 14 de marzo, podría prorrogarse más allá del 26 de abril.

"Tras un mes de dura lucha de toda la sociedad española contra el virus", el ritmo de (crecimiento de) contagios pasó de un 40% diario a alrededor de 3% en los últimos días, se congratuló Sánchez.



- Repunte de las muertes diarias -

Tercer país a nivel mundial con más muertes por la COVID-19 por detrás de Estados Unidos e Italia, España reportó este domingo 619 nuevos decesos en 24 horas, un repunte del saldo diario después de tres jornadas consecutivas a la baja.



El sábado, el balance diario se había reducido a 510, la cifra más baja desde el 23 de marzo.



En total, 16.972 personas han muerto por el coronavirus en España, casi 6.300 en Madrid, la región más golpeada.



El número de nuevos casos notificados en 24 horas, unos 4.100, marcó un descenso este domingo con respecto al día anterior. El número de casos confirmados en España se eleva a 166.019.



La cifra de personas que han superado la enfermedad también aumentó este domingo, a 62.391, lo que representa poco menos de un 40% del total de casos notificados.



Pese a que este lunes se reanudarán actividades no esenciales como la construcción y la industria, después de dos semanas, Sánchez pidió a los españoles no relajar las medidas de distanciamiento social "ni un instante".



Los españoles solo pueden salir de sus casas para trabajar, si no pueden hacerlo desde sus viviendas, para comprar alimentos o medicinas o pasear al perro, pero no pueden, como sí en otros países, hacer ejercicio o dar paseos.



Ante el temor de que puedan repuntar los contagios, el gobierno anunció que a partir del lunes distribuirá diez millones de mascarillas en el transporte público.



- La "desescalada", aún lejana -

"No estamos siquiera entrando en la segunda fase, lo que llaman los expertos la 'fase de desescalada', prosigue el Estado de alarma, continúa el confinamiento general", subrayó Sánchez.



"Esta vuelta a determinadas actividades no es sinónimo de relajación y por eso la policía va a continuar realizando controles de movilidad, no vamos a bajar la guardia", anunció de su lado María Pilar, comisaria de la Policía Nacional.



Las fuerzas de seguridad habían denunciado un cierto relajamiento en los últimos días, concidiendo con la semana de Pascua.



De cara al verano, aun cuando quede atrás el confinamiento, seguirán vigentes las medidas de distanciamiento social, incluso en las playas, auguró la ministra de Turismo, Reyes Maroto.



"Hasta que llegue la vacuna nada va a ser como antes" y "las aglomeraciones van a tener limitaciones para mantener la distancia de seguridad", dijo Maroto en una entrevista al diario El País publicada este domingo.



España es el segundo destino turístico mundial después de Francia y el sector es crucial para su economía, ya que representa el 12% de su producto interior bruto.

