Un reinicio de las actividades en EEUU en mayo es posible, dice experto  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Un reinicio gradual y localizado de las actividades económicas podría ocurrir en mayo en Estados Unidos, mientras que la pandemia de coronavirus parece estar llegando a su punto máximo en el país, estimó el experto principal del gobierno estadounidense el domingo, sin dejar de ser muy cauteloso.



"Esperamos que para fin de mes podamos ver lo que está sucediendo y si los elementos nos permiten reiniciar la actividad de manera segura", dijo el doctor Anthony Fauci en CNN.



"Si es así, reiniciamos. De lo contrario, continuaremos aislando", agregó el director del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que representa a la comunidad científica en el grupo de trabajo establecido por el presidente Donald Trump para luchar contra la pandemia.



Fauci se dijo optimista sobre la disminución del alcance del coronavirus, especialmente en el estado de Nueva York, el epicentro de la enfermedad con más de 8.500 muertes, casi la mitad de las registradas en el país.

"Los ingresos, las hospitalizaciones, los cuidados intensivos y la intubación no solo se estabilizan, sino que también comienzan a disminuir", dijo el científico, y sostuvo que se está manejando con un "optimismo cauteloso". "No es como volver a encender una lámpara", subrayó.



Trump insiste regularmente en un reinicio de las actividades lo más rápido posible y destaca el crecimiento de la tasa de desempleo, que ha estallado con despidos masivos.



Según Fauci, será necesario estudiar las disparidades de la pandemia en el territorio entre las grandes ciudades, fuertemente afectadas por la Covid-19, y las áreas rurales, donde parece más débil.



Citó como extremos a Nueva York, epicentro de la pandemia, y Arkansas, un estado del sur donde la población no está confinada y que cuenta solo con 27 casos fatales. Por lo tanto, las medidas decididas no serán "iguales para todos", dijo.

