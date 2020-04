Publican estudio de antiviral en pacientes con coronavirus

MASSACHUSSETTS, ESTADOS UNIDOS.- Más de la mitad de un grupo de pacientes gravemente enfermos con coronavirus mejoró después de recibir un medicamento antiviral experimental, aunque no hay forma de saber las probabilidades de que eso suceda sin el fármaco porque no hubo grupo de comparación, informaron médicos el viernes.



Los resultados publicados por la gaceta médica New England Journal of Medicine son los primeros en pacientes con Covid-19 tratados con remdesivir. El fármaco de Gilead Sciences ha demostrado ser prometedor contra otros coronavirus en el pasado y en pruebas de laboratorio contra el causante de la pandemia actual, que ahora ha cobrado más de 100.000 vidas.



No hay medicamentos aprobados actualmente para curar al covid-19. Al menos cinco grandes estudios están probando remdesivir, y la compañía también lo ha administrado a más de 1.700 pacientes en casos de emergencia evaluados caso por caso.



Los resultados difundidos el viernes corresponden a 53 de esos pacientes, de entre 23 y 82 años, hospitalizados en Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón; 34 de ellos estaban lo suficientemente enfermos como para necesitar máquinas de respiración.



Todos recibieron el medicamento por vía intravenosa durante 10 días o hasta que lo toleraron.



Después de 18 días en promedio, 36 pacientes (68%) necesitaron menos oxígeno o respiradores. Otros ocho empeoraron.



Siete murieron, casi todos mayores de 70 años. Esa tasa de mortalidad del 13% es menor que la observada en otros informes, pero no se pueden hacer comparaciones verdaderas sin un estudio que pruebe rigurosamente el medicamento en grupos similares de pacientes, precisaron los autores.



Una docena de pacientes tuvieron problemas graves -choque séptico, problemas con los riñones y otros órganos- pero no queda claro si fue por la medicina o la enfermedad. Cuatro interrumpieron el tratamiento debido a problemas de salud que desarrollaron.



En la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Pero en otras, en especial adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes, puede provocar problemas mayores, incluyendo neumonía y la muerte.



“Parece alentador”, dijo la doctora Elizabeth Hohmann, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts, que está ayudando a dirigir uno de los estudios que prueban el medicamento. Los problemas que ocurrieron no sorprendieron dada la enfermedad, dijo.



Se esperan resultados de estudios más rigurosos para fines de este mes.