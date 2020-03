EEUU cierra frontera con Canadá para tráfico no esencial y excluye comercio  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente estadounidense Donald Trump anunció el miércoles el cierre de la frontera con Canadá, aunque subrayó que ello no afectará el comercio.



La medida se suma a la prohibición de ingreso a Estados Unidos de personas desde Europa, China y otras regiones afectadas por la pandemia de coronavirus.



"Estaremos, por mutuo consentimiento, cerrando temporalmente nuestra Frontera Norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado", dijo Trump en un tuit en el que añadió que habrá más detalles sobre la medida.



Canadá, segundo socio económico de Estados Unidos, anunció el lunes el cierre de sus fronteras a todos los extranjeros, excepto a los estadounidenses.



El estado de Washington, el más afectado de Estados Unidos por la pandemia de coronavirus, con casi la mitad de las muertes registradas en todo el país (55 de 115, según la Universidad Johns Hopkins), es limítrofe con Canadá.



Las dos grandes ciudades de Seattle y Vancouver, la primera en Estados Unidos y la otra en Canadá, están a poco más de 200 km de distancia.



El estado de Nueva York, el segundo más afectado por la pandemia (16 muertos), en el noreste, también limita con Canadá.

