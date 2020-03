Nayib Bukele declara cuarentena en El Salvador por coronavirus

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el coronavirus una pandemia, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró cuarentena a nivel nacional para prevenir la mortal enfermedad.

A través de una cadena nacional, el mandatario confirmó que aunque en el país vecino aún no no hay ningún caso confirmado de Covid-19 es necesario suspender las clases por 21 días, a colegios, escuelas y universidades públicas y privadas de todo el país. Bukele aseguró que ya se han practicado exámenes a todos los personas sospechosas.

"Estamos ante una pandemia, con una viralidad increíble, probablemente nunca antes vista... por lo tanto no podemos garantizar que no aparecerán caso, pero si podemos garantizar que hoy por hoy no hay ningún caso confirmado", expresó.



Asimismo, detalló que en el momento en que se reporte el primer caso el gobierno será el primero en informarlo.

Lea aquí: Mapa y gráficos: Así se expande el coronavirus por el mundo

Por lo tanto, Bukele aseguró: "Nosotros hemos decidido declarar cuarentena para todo el territorio nacional, esta es una medida que no se ha tomado a la ligera, se ha tomado con consulta con especialistas, con miembros de el gabinete, se ha evaluado el impacto económico que va a tener, pero el impacto económico palidece a la par de muertos que pudiéramos tener y de enfermos que pudiéramos tener con una pandemia".



Bukele ya había tomado la determinación de prohibir el ingreso de personas provenientes de España, así como de China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia, Alemania, además de centroamericanos.

El mandatario explicó que en el caso de los salvadoreños que provengan de países que registran casos de covid-19 tendrán que cumplir un período de cuarentena de 30 días para descartar que están contagiados con el nuevo coronavirus.



Los salvadoreños que provengan de países que no tengan casos confirmados podrán ingresar al territorio luego de someterse a protocolos sanitarios en los puntos de entrada.



En el caso de los diplomáticos, si proceden de países afectados también tendrán que cumplir un período de cuarentena de 30 días.



A los conductores de transporte de carga se les permitirá el ingreso "controlado", con lo cual tendrán que someterse a chequeos sanitarios antes de entrar a El Salvador, explicó el gobernante.







Coronavirus en Centroamérica

Honduras declaró la madrugada del miércoles que ya se reportan dos casos de coronavirus en el país. Se trataría de dos mujeres que llegaron al país desde Europa.



Una de las personas infectadas sería una mujer de 42 años que se encuentra en estado de gestación y que ingresó al país el 4 de marzo procedente de España. Su estado de salud es estable.

Vea aquí: Coronavirus: mapa y gráficos en tiempo real de la expansión en Honduras



La segunda sería una fémina de 37 años que llegó al territorio nacional procedente de Suiza. Su vuelo aterrizó en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. La mujer está sometida en aislamiento domiciliar y presente un cuadro clínico leve.

Por su parte, en Panamá, la ministra de Salud, Rosario Turner, confirmó ocho casos de nuevo coronavirus en el país, entre ellos un muerto, que se convirtió en el primer fallecido por el covid-19 en Centroamérica.

En Costa Rica, que fue el primero en reportar el virus, se registran 13 personas contagiadas, entre ellas tres estadounidenses.