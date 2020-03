Vaticano confirma primer caso de virus dentro de sus muros

CIUDAD DEL VATICANO, ROMA.- El Vaticano confirmó el viernes el primer caso del nuevo coronavirus dentro de sus muros y cerró por precaución algunas oficinas mientras el papa Francisco convalecía de un resfriado.



Se cerró una clínica intramuros para su desinfección luego del primer resultado positivo de un examen registrado el jueves, dijo el vocero Matteo Bruni. La clínica atiende a los empleados del Vaticano y sus familias.



Un funcionario de la Santa Sede fue puesto en cuarentena preventiva después que un sacerdote de la Iglesia Francesa en Roma dio positivo para el virus. El funcionario no exhibe síntomas de COVID-19, pero vive en la misma iglesia del sacerdote infectado.

La Biblioteca Apostólica dijo que mantendría cerradas sus puertas toda la semana próxima. La biblioteca recibe a estudiosos de todo el mundo que consultan los manuscritos y archivos del Vaticano y preveía ocupación plena al abrir los archivos del papa Pío XII, el pontífice durante la Segunda Guerra Mundial.



El papa de 83 años, que en su juventud perdió un pulmón debido a una enfermedad respiratoria, agradeció a todos los que responden a la emergencia. Italia, con más de 3.800 casos, es el epicentro del brote en Europa.



"Deseo expresar nuevamente mi proximidad con los enfermos del #coronavirus y a los trabajadores de la salud que los atienden, así como a las autoridades civiles y todos los que participan en la asistencia a los pacientes y la contención de la propagación del virus", tuiteó el papa.



Francisco se resfrió hace más de una semana y el Vaticano ha dicho que no padece otras patologías. El papa argentino canceló su participación en un retiro espiritual de una semana en el campo romano.

Bruni dijo días atrás que el papa se estaba recuperando del resfriado, que oficiaba la misa diariamente, recibía visitas y realizaba ejercicios espirituales.



El virus se ha propagado desde el norte de Italia a Roma y otras partes del país, aunque en cifras mucho menores.



No estaba claro cómo se modificarían los planes del papa y las actividades de la Santa Sede de cara a la Semana Santa, que concluye con el Domingo de Pascua el 12 de abril.



Habitualmente, Francisco presidiría la procesión del Vía Crucis en el Coliseo el Viernes Santo, la vigilia de Pascua en la Basílica de San Pedro y pronunciaría el mensaje tradicional "urbi et orbi" (a la ciudad y el mundo) el día de Pascua en la Plaza de San Pedro.



El gobierno italiano ha ordenado que los eventos deportivos se realicen sin espectadores y ha exhortado a cancelar todos los eventos multitudinarios. Dice que la gente no debe acercarse a menos de un metro unos de otros. Por lo tanto, es probable que se cancelen las audiencias papales. Además, dada su edad y estado de salud y las medidas de protección para proteger a las personas mayores, el papa debería permanecer en sus habitaciones y recibir pocas visitas.

Se cancelaron las misas en las regiones norteñas de Véneto y Lombardía para evitar el contagio y el jueves la conferencia episcopal recomendó suspender las misas de los días entre semana en todo el país.