Corte Suprema de Justicia pide a Bukele respetar la Constitución

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- La Corte Suprema de Justicia de El Salvador exigió el lunes al presidente del país, Nayib Bukele, que no haga uso de las Fuerzas Armadas más allá de lo establecido en la Constitución, después de que el mandatario entrara el domingo al Congreso junto a militares para exigir la aprobación de un crédito.



La Sala de lo Constitucional ordena al presidente que "se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes".



Además, la más alta corte del país dejó sin efecto "la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa" por parte del consejo de ministros.



La resolución de la CSJ llega tras aceptar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por dos ciudadanos contra las pretensiones de Bukele y sus ministros que invocando un artículo de la Constitución habían convocado al Congreso a reunirse el domingo para aprobar un crédito para seguridad.



Mientras estudia la demanda de inconstitucionalidad, la corte ordena también al ministro de la Defensa, René Merino, y al director de la Policía, Mauricio Arriaza, que "no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligadas".