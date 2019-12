Avión militar que cayó en Chile con 38 personas tuvo una emergencia en 2016

PUNTA ARENAS, CHILE.- El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) que cayó al mar con 38 personas cuando se dirigía de la ciudad de Punta Arenas a la Antártida había sufrido hace tres años una emergencia durante el mismo recorrido, informó este sábado la Institución.



Tras la desaparición del avión el lunes pasado, televisoras locales difundieron un video en el que se observan equipos de emergencia del aeropuerto, bomberos y ambulancias, esperando en la pista del aeropuerto de la ciudad de Punta Arenas (3.100 km al sur de Santiago) mientras un avión Hércules de la FACH realiza las maniobras de aterrizaje.



La FACH informó que se trataba de la misma aeronave del accidente y que el 22 de abril de 2016 había sufrido desperfectos en un vuelo entre Punta Arenas y la Base Eduardo Frei en la Antártida.



"Durante la aproximación para aterrizar en la pista de la Base Aérea Rodolfo Marsh,la tripulación se percató de que el tren principal izquierdo de la aeronave no efectuó su recorrido a la posición abajo y asegurado al momento de activar el tren de aterrizaje", indicó el comunicado.



"Al respecto, el Comandante de Aeronave decidió retornar a Punta Arenas por razones de seguridad, notificando esta condición y dispuso aplicar la cartilla de procedimientos para la activación del tren de aterrizaje con el sistema alterno, iniciando la aproximación y realizando el aterrizaje en la Base Aérea Chabunco sin novedad", agregó.



Mientras las investigaciones siguen su curso a cargo del fiscal de Punta Arenas, Eugenio Campos, la FACH ha dicho que no descarta ninguna hipótesis sobre las causas del accidente.



El Hércules desapareció el lunes pasado en el mar de Drake, uno de los más peligrosos del planeta, y dos días después equipos de búsqueda encontraron restos humanos y de la aeronave, tras lo cual las autoridades chilenas informaron que no habrá sobrevivientes.



Los restos fueron transportados rumbo a la Base Chabunco en Punta Arenas el viernes.