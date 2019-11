Escrutinio definitivo consagra a Luis Lacalle Pou como nuevo presidente de Uruguay

Montevideo, URUGUAY.- Luis Alberto Lacalle Pou fue electo presidente de la República Oriental del Uruguay por el Partido Nacional, luego de que el escrutinio definitivo tras los comicios realizados el domingo mostrara este jueves una diferencia irreconciliable con Daniel Martínez, del Frente Amplio, según reportó la prensa local.



Lacalle Pou obtuvo 1,168 millones de sufragios, frente a 1,139 de Martínez, una diferencia de menos de 30.000 votos que es, a su vez, inferior a los votos "observados" -cuando los electores sufragan en circuitos que no les corresponden o no figuran en el padrón- que totalizan 35.000 y que siempre demoran en contabilizarse pues debe cotejarse la identidad del votante en el padrón electoral.



Según la consultora en estadísticas Enia, Martínez necesitaría que 91% de los votos "observados" le fueran favorables para torcer el resultado del escrutinio primario.



Es un escenario improbable que llevó a Lacalle Pou a lamentar que su rival no le concediera la victoria el domingo, y al Frente Amplio a señalar que esperarán la finalización del conteo secundario antes de aceptar una derrota que los sacaría del poder luego de 15 años de gestión en tres mandatos consecutivos.



Además del proceso de los votos "observados", el escrutinio secundario contabilizó voto a voto en cada uno de los 19 departamentos (provincias) en las que se divide Uruguay.



"Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que están defendiendo los votos y la democracia en cada mesa en estos días. Mi pensamiento está con ustedes", manifestó Lacalle a través de su cuenta de Twitter.