Chile busca salida a una crisis social en la que EEUU ve la mano rusa

SANTIAGO, CHILE.- El Gobierno de Chile volvió a reunirse el jueves con la oposición para buscar una salida consensuada a la inédita crisis social que atraviesa el país, azuzada, según Estados Unidos, por "actividades rusas" que buscan "exacerbar la división".



"Tenemos indicios de actividades rusas para dar un curso negativo al debate en Chile", dijo a la prensa un funcionario del Departamento de Estado que pidió no ser identificado. El diplomático indicó que hay claras señales de personas que están "aprovechando el debate" para "exacerbar la división y fomentar el conflicto", principalmente mediante el uso de las redes sociales.

Las protestas que comenzaron hace casi dos semanas contra un alza del precio en el billete del metro derivaron en un movimiento amplio de indignación contra el gobierno y varias instituciones, con otras protestas muy violentas que han dejado 20 muertos a nivel nacional y un panorama sombrío en Santiago.



La mayor crisis que enfrenta Chile desde el retorno a la democracia llevó al presidente Sebastián Piñera a cancelar el miércoles el encuentro de líderes del foro económico APEC y la cumbre del clima de la ONU COP25, a celebrarse en pocas semanas en Santiago. La decisión tuvo gran impacto en las actividades del turismo y el comercio, ya golpeadas por casi dos semanas de manifestaciones, varias de ellas muy violentas.

A diferencia del primer encuentro con opositores tres días después del estallido de la crisis el viernes 18 de octubre, el gobierno de Piñera no excluyó esta vez a ningún partido con representación en el Parlamento, incluido el Partido Comunista, que sin embargo no concurrió a la cita en el palacio presidencial.



Al cabo de dos horas, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, el principal conglomerado de la oposición, aseguró que "no existe disposición a escuchar las demandas de la ciudadanía".



Por su parte el titular del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, afirmó que no veían "señales claras todavía en favor del diálogo".





"Marcos de entendimiento"



El flamante nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, asumió la misión de conducir el diálogo político destinado a encontrar una salida a la crisis social, que ha desplomado la popularidad de Piñera.



El ministro, que asumió el cargo el lunes, relató a la prensa que durante la reunión acordó con la oposición llegar a "marcos de entendimiento, idealmente en los próximos días, las próximas semanas".



También anunció que el gobierno se abrió por primera vez a revisar un proyecto de reforma tributaria enviado ya al Congreso para remplazar una reforma aprobada durante el último gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-18), y que a juicio de opositores significaba rebajar el pago de impuestos a los más ricos.



Respecto al cambio de la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, visto como uno de los caminos de salida a la crisis, Blumel afirmó: "El gobierno no se cierra a ninguna opción, pero nos parece importante en primer lugar realizar este proceso amplio de diálogo participativo".

El miércoles, Piñera también se abrió a analizar la posibilidad de hacer cambios estructurales, aunque privilegiando la instancia de diálogo que encargó a su ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

Medidas de fondo



Cercado por las protestas, Piñera canceló la organización de APEC -al que asistiría el presidente de Estados Unidos Donald Trump- y la COP25, que congregaría en Santiago a unos 25,000 delegados, en momentos en que la discusión por rebajar las emisiones de carbono acapara la atención mundial.



La Casa Blanca dijo que Trump llamó a Piñera para expresarle su apoyo en medio de la ola de protestas y denunció que hay "esfuerzos extranjeros para minar las instituciones" en el país.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, había denunciado la semana pasada un "patrón" de desestabilización proveniente de Venezuela y de Cuba, orientado primero a Colombia y Ecuador y después a Chile, atribuyéndole a esos países una responsabilidad en las masivas movilizaciones antigubernamentales en la región.



Sobre la COP25 Piñera anunció que España se ofreció para acoger en Madrid la conferencia donde se esperaba a la activista sueca Greta Thunberg.



La cumbre estaba prevista inicialmente en Brasil pero tras alcanzar el poder, el derechista Jair Bolsonaro se negó a organizarla y Piñera asumió el reto en un claro intento por erigirse en un líder regional en temas medioambientales.