Guatemala crea fiscalía para evitar tráfico de migrantes

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.-El Ministerio Público de Guatemala --con el apoyo de Estados Unidos-- inauguró el jueves una Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes como una medida para evitar la migración irregular al país norteamericano.



La fiscal general, Consuelo Porras, explicó que la creación de dicha fiscalía se dio por el aumento de estructuras que se dedican a traficar migrantes, ya que durante el último año se desarticularon diez grupos crimínales que traficaban personas hacia Estados Unidos.

“El tráfico ilícito de migrantes convierte a los personas en mercancías. Al tomar la decisión de migrar, las personas viajan en condiciones deplorables y los grupos los obligan a pagar sumas de dinero exorbitantes. Las ganancias que tienen las estructuras que trafican personas se calcula en miles de millones de quetzales”, explicó Porras.



Antes de la creación de la fiscalía especializada, las denuncias que involucraban a migrantes eran investigados por la Fiscalía contra la trata de personas. Un caso fue revelado en mayo pasado durante la visita en Guatemala del Secretario Interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

En dicho operativo para desarticular una estructura criminal que traficaba personas, los fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tuvieron el acompañamiento de personal de Homeland Security Investigations (HSI), del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.



Vilma González Chacón, quien estará a cargo de la nueva fiscalía, dijo que el tráfico de migrantes se ha convertido en un problema a nivel mundial porque las estructuras crimínales abusan de las personas que buscan una mejor vida en otro país.



“Migrar es un derecho humano, pero debe darse bajo normas establecidas entre las naciones. El tráfico ilícito de personas se ha convertido en problema que ha empeorado. Guatemala es un país de tránsito de migrantes de todas partes del mundo, siendo de África, Asia, América del Sur y Centroamérica, especialmente del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala)”.

Porras reiteró que, para la creación de la fiscalía, el gobierno estadounidense apoyo únicamente brindando asesoría técnica y jurídica. No hubo aportes económicos.



El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, quien asistió al acto de inauguración, señaló que el tráfico de personas pone en riesgo la integridad de los migrantes porque se generan secuestros y violaciones. También recalcó que toda persona que ingrese de forma irregular a Estados Unidos será deportada.



Porras agregó que la creación de la fiscalía no responde a una solicitud o presión de Estados subidas para evitar la migración irregular.



“La creación de la fiscalía nace de los recursos financieros del Ministerio Público. Debo manifestar que no hubo una intervención para crear la fiscalía. Debo manifestar que desde el MP no se aceptará ninguna interferencia de alguna persona, entidad o institución”, enfatizó.