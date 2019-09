AMLO celebra que fortuna de "El Chapo" se reparta a pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador celebró la petición de "El Chapo" Guzmán de destinar su fortuna a los pueblos indígenas.



"Me gustó la declaración, para que digo que no, si si. No sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo pero si es como salió en los medios, que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México yo lo veo bien, lo celebro", dijo AMLO, como también es conocido el presidente mexicano.



Las declaraciones del mandatario mexicano se dan a conocer horas después de que los abogados del temido narcotraficante dijeran que el dinero proveniente del cartel de Sinaloa fuera destinado a estos grupos étnicos.



López Obrador había dicho anteriormente que su gobierno reclamaría la fortuna que Estados Unidos le pretendía quitar a "El Chapo".



"Queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México, se le devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos", afirmó.

El gobierno de México comenzó a realizar los procesos legales para que el dinero regrese a ese país. Estados Unidos calculó que la fortuna de "El Chapo" es de al menos 12 mil millones de dólares.



"Ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos, es decir vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias", advirtió AMLO.