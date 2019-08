¿A quiénes afecta la regla de carga pública, la dura medida de Trump?  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La regla final de Carga Pública, es decir la nueva medida contra los migrantes anunciada por el gobierno de Donald Trump, entrará en vigencia a mediados de octubre.



La medida establece los lineamientos que el gobierno tendrá en cuenta para aprobar o no un trámite de reajuste de estatus, ya sea la residencia o una extensión de visa.



Para ello la regla fundamental, a partir de octubre, es saber si existe o no la amenaza de que en cualquier momento el extranjero se convierta en una carga pública para el gobierno.



"Los extranjeros que buscan una extensión de la estadía o un cambio de estatus demuestren que no lo han hecho desde que obtuvieron el estado de no inmigrante que buscan extender o cambiar, y que tampoco recibieron beneficios públicos”, dice el documento.



Sobre las solicitudes recibidas antes de la publicación de esta medida "no se verán afectadas, solamente aquellas que sean recibidas los 60 días después de su publicación".

Ni ciudadanos ni asilados afectados

La regla final de Carga Pública "no establece ninguna penalidad para los ciudadanos estadounidenses que hayan a tramitar beneficios públicos, incluso si el estadounidense está relacionado con un extrajero que está sujeto a la carga pública de inadmisibilidad".



Tampoco afectará a “extranjeros de quienes el Congreso ha eximido a carga pública”.



El listado incluye asilados, refugiados u otras poblaciones vulnerables, quienes quedan exentas de esta regla final, indica la norma.

Proceso Al anunciar una redefinición de la ley de "carga pública", la Casa Blanca estipuló que se impedirá la entrada a migrantes en base a la probabilidad de que necesiten ayudas sociales. Esta nueva reglamentación va a afectar los procesos para recibir la nacionalidad de millones de inmigrantes, la mayoría de origen latino, que trabajan en empleos mal pagados y que dependen de ayudas sociales para vivir.





También explica que habrán disposiciones especiales sobre cómo el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos considerará el recibo de beneficios públicos de ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, sus familias, hijos adoptivos, entre otros.



Las personas que se benefician por el programa Medicaid no se verán afectados.



La regla final explicá que corresponde solo al DHS “considerar los beneficios públicos recibidos directamente por el extranjero” al momento de autorizar o aprobar una solicitud de cambio de estatus u prórroga de visa.

Estos son los grupos de migrantes exentos a la regla

1. Refugiados y asilados.



2. Intérpretes afgano e iraquí o ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.



3. Cubanos y haitianos que obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).



4. Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.

Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.



5. Haitianos que están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.



6. Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.



7. Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972 y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).



8. Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.



9. No-inmigrantes víctimas de tráfico humano que piden Visa T.



10. No-inmigramtes víctimas de crimenes que pìden la visa U.



11. Víctimas de abuso doméstico peticionario del amparo bajo la Ley VAWA.



12. Extranjeros que ajustan estatus bajo el amparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el año fiscal 2004.

Los programas que sí se afectan

1. Prestaciones económicas por mantenimiento de los ingresos.



2. Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).



3. Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).



4. Asistencia de Nutrición Suplementaria Programa (SNAP).



5. La mayoría de las formas de Medicaid.



6. Sección asistencia 8 viviendas en el Programa de Vales de Elección de vivienda.



7. Sección 8 basado en un proyecto de Asistencia de Alquiler.



8. ´Vivienda pública subvencionada.

