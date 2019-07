Cae avión militar paquistaní sobre casas; hay 17 muertos

RAWALPINDI, PAKISTÁN.- Un avión militar paquistaní en un vuelo de entrenamiento cayó sobre viviendas cerca de la ciudad de Rawalpindi el martes antes del amanecer, lo que dejó al menos 17 muertos, la mayoría de ellos en tierra.



Era posible ver incendios, casas dañadas y escombros en el poblado de Mora Kalu en las afueras de Rawalpindi después del amanecer. Tropas y policías acordonaron el área residencial para buscar escombros del avión y evidencia para investigaciones después de que los esfuerzos de rescate concluyeron.



Cinco soldados, incluyendo dos pilotos del ejército, y cuando menos 12 civiles murieron, señalaron las fuerzas armadas en un comunicado.



Quince personas más resultaron heridas, indicó Faruq Butt, un funcionario del servicio de emergencias operado por el Estado. La cifra de muertos podría aumentar ya que algunos de los lesionados se encuentran en condición crítica, señalaron rescatistas.



“Hemos trasladado todos los cadáveres y personas lesionadas a hospitales”, le dijo a The Associated Press. “La mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras y hay niños entre los muertos”.



Los residentes dijeron haberse despertado cuando escucharon una explosión y vieron escombros de un avión en llamas cerca de sus casas. Posteriormente helicópteros del ejército sobrevolaban en lugar.



“Mi hermana, su esposo y sus tres hijos murieron cuando el avión cayó sobre su casa”, dijo Mohamad Mustafá mientras sollozaba junto a la vivienda dañada de su hermana. Dijo que los rescatistas y las tropas llegaron rápidamente al área tras el choque.



Al menos tres casas resultaron gravemente dañadas, indicó el médico Abdul Rehman, y dijo que los cadáveres de los pilotos ya habían sido recuperados.



La aeronave del ejército se encontraba en un vuelo de rutina para entrenamiento cuando chocó, señalaron fuentes castrenses, pero no tenían información sobre la posible causa.



Las fuerzas armadas de Pakistán han estado en alerta máxima desde febrero cuando la India lanzó un bombardeo sobre territorio paquistaní, argumentando que tenía como blanco a extremistas responsables de un atentado suicida en el que murieron 40 soldados indios en la Cachemira administrada por la India.



Pakistán actuó en represalia y derribó dos aviones de la fuerza aérea india. Un piloto indio fue capturado y luego liberado al disminuir las tensiones bilaterales.