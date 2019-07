Madre de "El Chapo" Guzmán envía carta a Donald Trump para pedirle justicia por su hijo

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Consuelo Loera le envió una sorpresiva carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para que se haga justicia en el caso de su hijo "El Chapo" Guzmán.



José Luis Rodríguez Meza, abogado del líder del cartel de Sinaloa, reveló que la mujer le pidió a Trump que facilitara los trámites de visa humanitaria y que se le haga justicia a su hijo.



"No ha habido respuesta (de Donald Trump), pero tenemos el documento de DHL que fue entregada a la Casa Blanca", mencionó el defensor en una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.



El documento fue enviado por el servicio de mensajería DHL, pero aún no existe respuesta.



"No ha habido información por parte de la embajada, pero caray, nosotros estamos confiados de que Trump le otorgue esa visa cuando menos a la mamá, porque finalmente son actos humanitarios", mencionó el togado.



La madre de "El Chapo" ya había solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador ver a su hijo.



AMLO, como también es conocido, dijo que ayudaría a la mujer con los trámites de una visa humanitaria.