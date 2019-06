Trump dice haber recibido una "preciosa carta" del norcoreano Kim Jong Un

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes haber recibido otra "preciosa carta" del líder norcoreano Kim Jong Un.



Pese a los escasos avances para lograr que Corea del Norte desista de su programa nuclear, Trump dijo que aún confía en Kim, quien "ha mantenido su palabra".



"Eso es muy importante para mí", dijo en la Casa Blanca. Trump no divulgó el contenido de la misiva.



El mandatario ha calificado de "preciosas" cartas previas de Kim e incluso ha señalado que ambos se han "enamorado".



Trump hizo historia al reunirse dos veces con Kim en un intento por convencer a Corea del Norte de abandonar su programa de armas nucleares.



No obstante, funcionarios de inteligencia afirman que Pyongyang no tiene intenciones de hacerlo.



A pesar de las percepciones generalizadas de que la última cumbre, celebrada en Hanoi en febrero, fue un fracaso, Trump dijo que estaría abierto a una tercera reunión.



"Podría suceder, pero en un tiempo", dijo Trump.



El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, también respalda una nueva cumbre. "Estaremo