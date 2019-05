OEA rechaza retiro de inmunidad a legisladores venezolanos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó el lunes la violación de la inmunidad parlamentaria de diez diputados venezolanos y la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.



El organismo adoptó por aclamación una resolución patrocinada por Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú.



Uruguay ejerció el derecho de palabra para condenar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria pero abstuvo su voto por considerar que la OEA violó sus reglamentos internos cuando reconoció el mes pasado como embajador de Venezuela a Gustavo Tarre. Barbados también se abstuvo.



Una decena de países que también se han expresado contrarios al reconocimiento de Tarre no asistieron a la sesión. Ellos fueron Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitss y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago.



Ninguna de las delegaciones presentes se pronunció contra el texto de la resolución.



El embajador estadounidense ante el organismo, Carlos Trujillo, le restó importancia a las 12 ausencias y dijo a reporteros que “lo importante de hoy es que se aprobó por consenso. Creo que es un logro muy grande. En el año que llevo acá no se ha aprobado por consenso ninguna resolución”.



Tarre, designado como embajador ante la OEA por el líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijo que la constitución de su país establece que los legisladores no pueden ser arrestados hasta que la misma Asamblea Nacional así lo autorice.



“La situación es una violación a la Constitución y motivo de especial preocupación para las democracias del continente y del mundo”, dijo Tarre tras precisar que 25 de los 100 integrantes de la Asamblea Nacional están sometidos a medidas judiciales.



La mayoría de los 34 estados miembros de la OEA reconocen a la Asamblea Nacional -controlada por la oposición- como la única institución venezolana legítimamente constituida a través del voto popular. Por lo tanto, estos países consideran a Guaidó, presidente del organismo, como presidente interino de la nación caribeña y alegan que la reelección de Nicolás Maduro el año pasado fue fraudulenta.



Zambrano fue arrestado por la policía política después de que acompañara el 30 de abril a Guaidó en un alzamiento militar frustrado para remover del poder a Maduro.



Las autoridades leales a Maduro acusaron a Zambrano de “traición a la patria, conspiración, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado”.



La policía política lo arrestó después de que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente -y no la Asamblea Nacional- le retirara la inmunidad parlamentaria a él y otros nueve diputados, varios de los cuales pernoctan actualmente en embajadas.



La detención de Zambrano ya había sido condenada la semana pasada por la Unión Europea, 11 países de la región que integran el Grupo de Lima y la Oficina del Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.