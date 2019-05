Trump amenaza con bloqueo a Cuba por Venezuela

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenaza con un “embargo total y completo” contra Cuba si sus tropas no cesan operaciones en Venezuela.

En un mensaje a través de Twitter, el mandatario aseguró que las operaciones de las tropas cubanas tendrían como propósito causar muerte y destrucción de la constitución venezolana. Agregó que además del embargo tendrían lugar sanciones “del más alto nivel”.





If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete....