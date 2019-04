Pastor hondureño violaba a menor migrante a cambio de no denunciarla ante inmigración en Florida

PEMBROKE PINES, ESTADOS UNIDOS.- Un pastor hondureño de una iglesia en el sur de Florida coaccionó a una menor de edad para que tuviera relaciones sexuales con él, amenazándola con denunciar a la familia de ella ante funcionarios de inmigración, según informaron las autoridades.



El diario The SunSentinel publicó el viernes que Luis Clarke, de 38 años, violó y obligó a posar desnuda a la joven de 15 años durante seis meses en 2016 y 2017, cuando él era pastor para jóvenes en la Iglesia Abrazo Tu Sueño en Pembroke Pines.



Clarke, ex jugador de fútbol y que formó parte de la selección juvenil de Honduras, fue arrestado el jueves y acusado de 25 cargos de agresión sexual a una menor y privación ilegítima de la libertad.

El capitán de la policía de Pembroke Pines, Al Xiques, dijo que Clarke una vez obligó a un niño de 15 años a verlo mientras violaba a la joven. El chico, que acudió a la policía el 3 de abril, dijo que Clarke le gritaba que era “gay” por no querer presenciar las violaciones.

La joven declaró que Clarke la recogía en su secundaria, la llevaba a su casa en Pembroke Pines y, una vez allí, tenía sexo con ella. Las autoridades temen que existan más víctimas.



El reporte dice que el hondureño admitió de dos encuentros sexuales con la adolescente.



No fue posible contactar a un abogado de Clark para que brindara su versión de los hechos, pues no los registros de la cárcel no identificaban ninguno.