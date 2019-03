Guatemala a las puertas de abrir inédita campaña electoral

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. -Los guatemaltecos están a las puertas de iniciar el lunes una inédita campaña electoral para elegir el 16 de junio nuevo presidente, 340 alcaldes, 160 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano debido a reformas electorales.



El banderazo de salida será a las 12:00 AM locales del lunes para que 26 partidos políticos y comités cívicos comiencen la campaña electoral que se extenderá al 16 de junio, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).



"Será inédita porque las reglas cambiaron mucho en relación a los procesos que se llevaron anteriormente" desde 1985 cuando se restableció la democracia después de regímenes militares y se redactó la nueva Constitución, afirmó la magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Mijangos.



La reforma a la LEPP se realizó en 2016 donde reduce de cuatro a tres meses el tiempo de campaña y el techo presupuestario de gastos, y además establece un régimen igualitario de publicidad en los medios de comunicación para las organizaciones políticas.



También permite votar a los guatemaltecos en el extranjero, y dispone que el voto nulo tendrá validez y que no se podrán reelegir diputados que hayan cambiado de partidos en los últimos tres años, entre otros cambios.



"Tenemos una legislación novedosa que fue promulgada por el Congreso de la República y que nosotros como TSE tenemos que aplicar", agregó Mijangos a periodistas locales.



El cierre del empadronamiento también cerrará el lunes y posteriormente el Tribunal Electoral dará a conocer el número de guatemaltecos habilitados para votar.



Estimaciones oficiales indican que unos 8 millones de guatemaltecos son mayores de 18 años y tienen edad para elegir a las nuevas autoridades, pero existe el temor del fantasma del abstencionismo, además 1,5 millones de jóvenes han manifestado apatía para empadronarse.



A ello, se suma que miles de jóvenes que han cumplido 18 años que los habilita para votar carecen de su documento de identificación y por ello estarán fuera del padrón electoral.



- Gama presidencial -

Hasta este domingo, previo al arranque electoral, un total de 24 binomios presidenciales fueron proclamados y según las encuestas tres mujeres figuran entre los primeros lugares.



La exprimera dama (2008-2012), Sandra Torres, encabeza la intención del voto, seguida por la exfiscal anticorrupción Thelma Aldana (2014-2018), quien logró encarcelar en 2015 al presidente Otto Pérez por un fraude en las aduanas.



En el tercer puesto está Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), quien fue condenado a 80 años por genocidio, pero la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal de justicia de Guatemala, pidió repetir el juicio por errores procesales.



Sin embargo, Aldana y Ríos enfrentan obstáculos legales que podrían impedir su participación en la contienda electoral.



Aldana fue proclamada el pasado 10 de marzo, pero el Registro de Ciudadanos del TSE aún no oficializa la inscripción porque opositores han planteado varios recursos penales en su contra por supuestos actos de corrupción cuando fungió como fiscal.



En tanto, el caso de Ríos está en manos de Corte de Constitucionalidad porque la Carta Magna impide la candidatura de familiares de personas que hayan participado en golpes de Estado.



Aunque la inscripción de candidatos finaliza a las 12:00 AM del lunes, se prevé que decenas de candidatos entreguen su papelería este domingo debido a que el TSE da un previo para revisar y concluir el trámite.



El director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, estimó que podrían recibir entre 40,000 y 50,000 expedientes de candidatos debido a que en total son 3,981 puestos a elección popular los que están en disputa.