Donald Trump buscaría 8,600 millones de dólares para construir el muro en nuevo presupuesto

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump procurará obtener 8,600 millones de dólares en el nuevo presupuesto para la construcción de un muro en la frontera con México, aseguraron dos funcionarios del gobierno el domingo, lo que podría derivar en un nuevo enfrentamiento con el Congreso, que se ha negado a darle fondos para su principal promesa de campaña.



La solicitud representaría más del doble de los 8,100 millones que ya están potencialmente disponibles para el mandatario, después de su declaratoria de emergencia nacional en la frontera a fin de evadir al Congreso una vez que los legisladores rechazaron sus exigencias presupuestales. Dicho estancamiento causó un cierre parcial del gobierno por 35 días, el más largo en la historia de Estados Unidos.



Los funcionarios confirmaron que la solicitud era parte del plan de gastos de Trump para el año presupuestal 2020 que comienza el 1 de octubre. Dicho documento, que establece las bases para las futuras negociaciones, propone incrementar el gasto de defensa a 750,000 millones -y el establecimiento de la nueva Fuerza Especial- mientras se reducen los costos no relacionados con defensa en un 5%, incluyendo recortes recomendados a los programas de apoyo a los estadounidenses de bajos ingresos.



El plan se apega a los topes presupuestales que ambos partidos han roto de manera habitual en los últimos años y promete alcanzar un equilibrio en un plazo de 15 años, apoyándose en parte en un crecimiento económico que podría resultar incierto.



Los funcionarios no estaban autorizados a revelar públicamente los detalles del presupuesto antes de la publicación del plan el próximo lunes, por lo que hablaron a condición de guardar el anonimato.



Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, dijo que el presupuesto de Trump se encamina hacia “una estable transición” a un menor gasto público y menos solicitudes federales de préstamos como parte de la economía del país. También dijo a la cadena Fox que no hay motivo para “obsesionarse” con los déficits, y expresó confianza en que el crecimiento llegará al 3% en 2019 e incluso después. Otros expertos han pronosticado un crecimiento menor.



Las propuestas presupuestales son tan solo un punto de partida, pero la cúpula democrática de inmediato rechazó la solicitud del mandatario de fondos para el muro.



“El Congreso se rehusó a financiar su muro, y él se vio obligado a admitir su derrota y a reabrir el gobierno. Y sucederá lo mismo si lo intenta otra vez”, dijeron la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, y el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Señalaron que los fondos “estarían mejor invertidos en la reconstrucción de Estados Unidos”.



El presupuesto es presentado en una época en que el Senado se prepara a votar esta semana para suspender la declaratoria de emergencia nacional de Trump. La cámara baja, controlada por los demócratas, ya lo hizo, y se prevé que los aliados republicanos del mandatario en el Senado hagan lo mismo.



Muchos legisladores consideran la declaratoria como un abuso del poder ejecutivo. El Congreso parece contar con los votos suficientes para rechazar el plan de Trump, aunque no con los suficientes para sobrevivir a un veto.