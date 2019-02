¿Quién es Víctor López, el asesor de Bukele que se ha vuelto viral en las redes sociales?

SAN SALVADOR, EL SALVADOR. -Víctor López, a sus escasos 33 años de edad, tiene un doctorado en derecho y fue quien ayudó a que Nayib Bukele llegara a la presidencia de El Salvador.



En las últimas semanas el nombre de Víctor ha recorrido el ciberespacio; memes, galerías y muchas notas sobre quién es el asesor de Bukele llenaron las redes sociales.



Víctor ha ganado varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera como asesor de campañas políticas. EL HERALDO dialogó con él sobre lo que opina de su fama en las redes sociales y su vida personal.



¿Quién es Víctor López?

Definirse a uno mismo a veces es complicado. Creo que soy una persona noble, humilde, muy trabajadora, que cumple con su palabra y que simplemente pretende hacer de este mundo un lugar mejor a través de la comunicación y la política.



¿De dónde es y qué hace Víctor?

Pues nací en Barcelona, aunque toda la vida he viajando entre España, América Latina y el Caribe y me dedico a hacer que la gente se comunique y conecte mejor con los demás.



¿Está soltero? ¿Tiene Hijos?

No estoy casado y tampoco tengo hijos.

El español ha arrasado en las redes sociales.





¿Cuáles son sus estudios?

Soy licenciado en Periodismo, en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Abat Oliba CEU en Barcelona. Postgrado en Liderazgo para la Competitividad Global por la Georgetown University, McDonough School of Business. Doctorado en Derecho y Ciencias Políticas y un Máster en Análisis Político y Asesoría Institucional por la Universidad de Barcelona.



¿Cuántos premios tiene?

'Campaña del Año', 'Consultor Revelación del Año' y 'Tecnología del Año Aplicada a la Política' en los Napolitan Victory Awards, considerados los ‘Oscar’ de la consultoría y comunicación política mundial.



Pero para mí el mayor premio es poder trabajar con pasión en lo que de verdad me gusta y hacerlo rodeado de los mejores.



¿Se considera un galán de las redes sociales?

(Muriéndose de la risa). No, la verdad. Ya me imagino a algunas de las chicas del sector que en cuanto lean su pregunta me lo van a hacer viral.



¿Cómo le gustan las mujeres?

(Sonriendo) Nunca me habían preguntado algo así en una entrevista. Pues, supongo... que sean fieles, que tengan buen corazón, que no sean celosas, que sean trabajadoras e inteligentes y en futuro que sean buenas madres ya que quiero tener hijos.