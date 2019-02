Arabia Saudita realiza otro juicio por asesinato del periodista Jamal Khashoggi

GINEBRA, SUIZA.- Arabia Saudita realizó en secreto una nueva audiencia para 11 personas acusadas por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, informó una experta de la ONU en derechos humanos quien criticó al reino por su falta de transparencia judicial.



Agnes Callamard, comisionada de la ONU a cargo de casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, dijo que se enteró de ese proceso la semana pasada cuando fue a Turquía para investigar el homicidio.



Khashoggi, columnista del periódico The Washington Post y crítico del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, fue asesinado y descuartizado en el consulado saudí en Estambul en octubre del año pasado. Sus restos no han sido hallados.



El crimen, descrito por expertos turcos y estadounidenses como resultado de un complot complejo, ha provocado denuncias a nivel internacional por la falta de libertad de prensa en Arabia Saudí.



Turquía, que realiza su propia investigación del asesinato de Khashoggi, ha denunciado que los saudíes no cooperan, y ha pedido una averiguación internacional en torno al caso.



Tras negar durante varias semanas que Khashoggi murió en el consulado, Arabia Saudí finalmente abrió procesos a 11 personas, inclusive allegados del príncipe, y ha pedido la pena de muerte para cinco de ellos.



En conversación telefónica con AP el jueves, Callamard dijo que la segunda audiencia tuvo lugar en Arabia Saudí el 31 de enero. Sostuvo que “no hay suficiente atención pública hacia el proceso” y que no se le permite a la prensa asistir a las audiencias.



Los juicios en Arabia Saudí pueden ser muy herméticos, señaló, e insistió que el caso Khashoggi debería abrirse al público.



“Dada la importancia del caso, deberíamos esperar mayor presencia de representantes de la prensa, de la sociedad civil, de una serie de otros gobiernos, no sólo aquellos escogidos a mano por las autoridades saudíes”, dijo Callamard, una francesa quien dirige la cátedra Libertad de Expresión Global de la Universidad de Columbia en Nueva York.



La revelación de una segunda audiencia destaca el hermetismo de los juicios en Arabia Saudí, en donde la prensa internacional y monitores externos no suelen tener acceso para presenciar los procesos.



Callamard se negó a especificar quién le contó de la audiencia, pero citó fuentes “confiables” que proporcionaron información “que he podido verificar”.



Arabia Saudí no ha revelado el nombre de los acusados ni el nombre de sus abogados. El fiscal general del reino, Saud Al-Mojeb, dijo que 21 personas fueron detenidas en el caso, 11 han sido imputadas y llevadas a juicio. Se desconoce si siguen detenidos durante el juicio.



Callamard dijo que esperaba respuesta de las autoridades saudíes a una petición que hizo hace tres semanas para recibir una invitación para visitar el reino.



Agregó que irá a Washington en la siguiente fase de su investigación para hablar con funcionarios de países que “han demostrado un gran interés en el caso” y han estado en contacto con funcionarios saudíes y turcos.