¿Qué es lo que está pasando en Venezuela?

CARACAS, VENEZUELA.- La cadena de acontecimientos que sacudieron a Venezuela en el último mes y que tuvieron su clímax en la autoproclamación del jefe parlamentario Juan Guaidó como mandatario interino.



- Segundo gobierno de Maduro -

5 de enero: Guaidó, ingeniero de 35 años, asume la jefatura del Parlamento de mayoría opositora.



10 de enero: Maduro jura para un segundo mandato de seis años ante la Corte y no en el Parlamento, como dicta la Constitución. La oposición, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y varios países latinoamericanos consideran ilegítimo ese mandato, tras calificar de fraudulenta su reelección.



11 de enero: Guaidó anuncia movilización para presionar por un "gobierno de transición" que llame a elecciones presidenciales.



13 de enero: El jefe parlamentario es brevemente detenido por el servicio de inteligencia.



15 de enero: El Legislativo declara formalmente a Maduro como "usurpador" de la presidencia y ofrece "amnistía" a militares que desconozcan al gobierno socialista.



- Fugaz sublevación militar -

21 de enero: 27 militares se atrincheran en un cuartel de Caracas y, en un video difundido en redes sociales, dicen no reconocer a Maduro. Llaman a la población a salir a las calles y horas después son detenidos. Estallan disturbios contra el gobierno en varios barrios populares de Caracas.



El mismo día, el Tribunal Supremo (TSJ) declara inválida la cúpula parlamentaria presidida por Guaidó y reitera que las decisiones del Parlamento (único poder controlado por la oposición desde 2016) son nulas por estar en desacato.



22 de enero: El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, respalda la manifestación opositora del día siguiente en Venezuela, convocada para exigir un gobierno de transición y elecciones libres. Maduro lo acusa de ordenar un "golpe de Estado".



- Guaidó autoproclamado -

23 de enero: Multitudes de opositores y partidarios se manifiestan en todo el país. El TSJ ordena una investigación penal contra el Legislativo por usurpar las funciones de Maduro.



Guaidó se autoproclama "presidente encargado" de Venezuela y es reconocido inmediatamente por el gobierno estadounidense de Donald Trump. Le siguen Canadá, Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos. Rusia, China, Cuba, México, Nicaragua y Turquía apoyan a Maduro.



Maduro anuncia la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.



24 de enero: el Ejército renueva su apoyo a Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denuncia un "golpe de Estado" en marcha.



25 de enero: Maduro dice que está dispuesto a encontrarse con Guaidó, quien asegura que no se prestará para un "falso diálogo".



- Ultimátum europeo -

26 de enero: España, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal anuncian que reconocerán a Guaidó como presidente si no se convoca elecciones en ocho días. Caracas rechaza el ultimátum.



En el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos llama a todos los países del mundo a apoyar a Guaidó. Rusia y China bloquean un proyecto estadounidense en apoyo al Parlamento opositor.



El agregado militar de Venezuela en Washington, el coronel José Luis Silva, desconoce a Maduro como presidente legítimo y llama a los militares a apoyar a Guaidó.



27 de enero: Guaidó convoca a dos nuevas manifestaciones, el 30 de enero y el 2 de febrero, para exigir el apoyo de la Fuerza Armada y respaldar el ultimátum europeo.



Sus partidarios distribuyen el texto de la ley de amnistía. Maduro pide al Ejército "máxima unión" y "disciplina".



Israel y Australia reconocen a Guaidó como presidente interino.



- EEUU aumenta la presión -

28 de enero: Estados Unidos insta a los militares a aceptar la salida "pacífica" de Maduro y anuncia sanciones contra la petrolera estatal PDVSA.



Guaidó anuncia que asume el control de los activos de Venezuela en el exterior.



Varias ONG informan que las manifestaciones de la última semana han dejado 35 muertos y 850 detenciones.



- Maduro responde -

29 de enero: La Corte Suprema venezolana, de línea oficialista, prohíbe a Guaidó salir del país y congela sus cuentas, al ser investigado por "usurpar" las funciones de Maduro.



Washington advierte de cualquier "daño" al líder opositor.



30 de enero: Uruguay y México convocan una conferencia internacional de países y organismos con "posición neutral" sobre Venezuela.



31 de enero: El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó, mientras que la Unión Europea crea el Grupo de Contacto sobre Venezuela, formado por la UE y ocho de sus países miembros (Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Reino Unido y Suecia) además de México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.



- Europa confirma su advertencia -

1 de febrero: Estados Unidos, en boca de su vicepresidente, Mike Pence, reitera que "todas las opciones están sobre la mesa" para restaurar la "democracia" en Venezuela.



2 de febrero: miles de opositores y oficialistas toman las calles de Caracas. El mandatario se muestra abierto a convocar elecciones legislativas; el opositor pide a Europa que no reconozca a Maduro.



El general de la aviación Francisco Yáñez se rebela contra Maduro, el militar de más alto rango en hacerlo.



3 de febrero: El Grupo de Contacto Internacional confirma que se reunirá el 7 de febrero en Montevideo para en 90 días "contribuir a crear las condiciones necesarias a la emergencia de un proceso político y pacífico [...] celebrando elecciones libres, transparentes y creíbles".



4 de febrero: España, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca, Portugal, Holanda y otros países europeos reconocen oficialmente a Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela, tras expirar el ultimátum dado a Maduro para convocar elecciones presidenciales.



El Grupo de Lima, al que se unirá Estados Unidos por videoconferencia, se reúne en Ottawa para ratificar su apoyo al líder opositor y consensuar nuevas medidas de presión contra Maduro.