Reanudan vuelos en el aeropuerto de El Paso, Texas, tras cierre temporal

"Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad", publicó la FAA en su cuenta oficial en X.

Texas, Estados Unidos.- La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. levantó este miércoles la suspensión temporal anunciada anoche de todos los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por "razones especiales de seguridad".

La restricción, que entró en vigor a las 23:30 h (hora local) de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 h (hora local) del 20 de febrero, abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.

La agencia de aviación no especificó las razones para este cierre, aunque una persona con conocimiento de los hechos explicó, según The New York Times, que la suspensión estaría relacionada con una prueba de nueva tecnología antidrones realizada por el ejército en la cercana base militar de Fort Bliss.

Aerolíneas como United Airlines y Southwest habían anunciado la suspensión de sus operaciones en ese aeropuerto, que presta servicio a una amplia franja del oeste de Texas y el este de Nuevo México, y ofrecieron cancelaciones y modificaciones sin costo a sus clientes.

La congresista demócrata por El Paso, Verónica Escobar, calificó de "sin precedentes" a la decisión de la FAA de cerrar el aeropuerto de El Paso por 10 días, mientras afirmó en X que según información recopilada por su oficina "no existe una amenaza inmediata para la comunidad ni las áreas circundantes" e instó al organismo a levantar la restricción.

"La FAA está levantando legítimamente el Espacio Aéreo Temporalmente Restringido. Reitero, una vez más que no existe ninguna amenaza para El Paso ni sus alrededores", insistió después de que la entidad reanudara los vuelos desde y hacia la localidad texana, entre las 25 ciudades más pobladas del país según el censo de 2020.

Según un informe mensual de actividad aérea emitido por el aeropuerto, citado por el Times, alrededor de 3,5 millones de viajeros hasta noviembre de 2025 habían pasado por el aeropuerto, que ofrece servicio directo a importantes centros de conexiones como Los Ángeles, Denver, Houston y Atlanta.