Arranca el sexto año de inscripciones del Obamacare

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La sexta temporada de inscripciones a Obamacare comienza el jueves con primas cuyo precio se está estabilizando y más opciones para los consumidores.



A nivel nacional, las primas promedio sólo van a subir de precio en porcentajes bajos de un dígito para 2019. En algunos estados, y para algunos tipos de planes de seguro, el precio de las primas disminuirá. Habrá incrementos en menos áreas. Las aseguradoras también amplían su participación.



Los seguros de gastos médicos están entre las principales prioridades de los votantes antes de las elecciones legislativas de la semana próxima.



Hace un año, ni siquiera estaba claro si la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, el programa más destacado del gobierno del expresidente Barack Obama, sobreviviría a los repetidos esfuerzos del presidente Donald Trump y los republicanos por revocarlo.



Sí ha habido cambios. Podría ser más difícil encontrar ayuda para inscribirse, luego que el gobierno de Trump recortó agudamente el financiamiento para los asesores de inscripciones conocidos como “navegadores”. A pesar de ello, grupos comunitarios independientes todavía orientan a los consumidores en los trámites.



Y en un cambio que entrará en vigor el 1 de enero, los que decidan no contratar un seguro de gastos médicos no serán penalizados a la hora de presentar su declaración fiscal.

Los consumidores tienen hasta el 15 de diciembre para inscribirse a través del portal HealthCare.gov.



Mike Hewitt tiene pensado volverse a inscribir.

“Dios bendiga al Obamacare”, afirmó el contratista independiente de remodelaciones de Austin, Texas.



El primer año que se inscribió bajo esta ley, Hewitt se cayó de un tejado en el que trabajaba, destrozándose el tobillo izquierdo y desgarrándose un músculo de un brazo.



“Me permitió obtener un buen seguro médico para arreglar mi cuerpo”, dijo Hewitt, quien tiene más de 50 años. Cree que los 290 dólares mensuales que paga en primas han valido la pena por la cobertura que ha recibido.



“Cuando lo tienes, te mantiene proactivo para cuidarte a ti mismo”, afirmó.



Unas 10 millones de personas cuentan con pólizas privadas contratadas a través de HealthCare.gov y de mercados de seguros operados por los estados, y aproximadamente nueve de cada 10 personas reciben ayuda financiada por los contribuyentes para pagar sus primas. Aproximadamente 12 millones de personas más tienen cobertura a través de la expansión del Medicaid avalada por Obamacare, enfocada en los adultos de bajos ingresos.



Todavía están disponibles los créditos fiscales basados en los ingresos para poder pagar las primas. El portal HealthCare.gov y el centro de recepción de llamadas telefónicas estarán operando normalmente.



Es posible obtener cobertura incluso si la persona no cumple con los requisitos para recibir un subsidio financiero, pero muchos no pueden darse el lujo de solventar la prima completa y los clientes que pagan por sí solos han dejado el mercado en grandes números.