Brasil: Candidatos presidenciales intercambian insultos

SAO PAULO, BRASIL.-El candidato derechista que encabeza las preferencias electorales en Brasil, Jair Bolsonaro, llamó “títere” a su rival de izquierda, Fernando Haddad, mientras que este se burló de él por eludir los debates, enfrascándose el martes en una acalorada discusión en Twitter a menos de dos semanas de que se realice la segunda ronda electoral.



Los candidatos no se han encontrado en ninguno de los debates televisados programados debido a que Bolsonaro se negó a participar después de ser apuñalado el 6 de septiembre durante un mitin de campaña. Fue dado de alta del hospital 23 días después, pero asegura que sus médicos le recomendaron que no participara en los debates.



Durante su intercambio del martes, Bolsonaro dijo que Haddad era “un títere guiado por un borracho”, en referencia al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien eligió a Haddad como su sustituto en la candidatura presidencial del Partido de los Trabajadores, después de que a Lula se le prohibió participar en los comicios.



“Es fácil utilizar Twitter y los videos en vivo por internet, congresista”, respondió Haddad, exalcalde de Sao Paulo. “Debatamos frente a frente, con educación, en un hospital de ser necesario. La gente necesita verlo en su entrevista de trabajo”.



Bolsonaro ganó la primera ronda electoral del pasado 7 de octubre con el 46% de la votación contra 29% de Haddad. Pero debido a que no rebasó el 50%, el próximo 28 de octubre se realizará una segunda ronda únicamente con la participación de los dos candidatos.



El intercambio del martes comenzó después de que Haddad criticó a su propio partido por los recientes escándalos de corrupción, que incluyen la investigación “Autolavado” que ha involucrado a la cúpula política y empresarial del país.



Bolsonaro dijo que el reconocimiento de Haddad a los errores de su partido es un “engaño” de “un títere”.



“La corrupción en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff no es aislada, era la norma para gobernar”, tuiteó el excapitán del ejército.



“Existe un (borracho) que está encarcelado por corrupción, y a quien visita de manera privada cada semana”, prosiguió Bolsonaro en Twitter, utilizando un término que describir las visitas conyugales que reciben los reclusos varones por parte de sus parejas.



Haddad respondió criticando a Bolsonaro por mantenerse lejos de los debates mientras da entrevistas y discursos a través de internet.



Haddad puso fin al intercambio al publicar una fotografía de un estrado en un debate televisado, y el mensaje: “Aquí lo espero, congresista”.



También el martes, Haddad acusó a Bolsonaro de recibir respaldo del Ku Klux Klan. Un reporte de la BBC británica dijo que el exlíder del KKK, David Duke, elogió al candidato de extrema derecha, diciendo: “Suena como uno de nosotros”.



“Mi rival también está reuniéndose con aliados y acumulando fuerza. Hoy fue respaldado por el Ku Klux Klan”, dijo Haddad.



Bolsonaro tuiteó que rechaza cualquier apoyo proveniente de grupos supremacistas. Los grupos supremacistas brasileños han aplaudido su candidatura.



“Propongo que... que respalden a mi adversario, el candidato de la izquierda al que le gusta segregar a la sociedad”, comentó Bolsonaro.