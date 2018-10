Un sismo de magnitud de 6 grados sacude la isla indonesia de Java

YAKARTA, INDONESIA.- Un sismo de magnitud 6 sacudió las islas indonesias de Java y Bali en la madrugada del jueves, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



El director del servicio geológico indonesio indicó que no hubo de momento víctimas o daños.



"El temblor no provocó un tsunami", dijo a AFP Dwikorita Karnawati.



El sismo se produjo al noreste de la punta oriental de Java, a unos 40 km de la isla, y a una profundidad de 10,3 km, según el USGS. Se sintió en Denpasar, capital de Bali, isla muy frecuentada por turistas.



"Fue muy fuere y duró bastante", dijo una mujer llamada Davy que se refugió en el estacionamiento de un hotel de Bali, a varios kilómetros de donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebran sus reuniones anuales este año.



Algunos huéspedes de los hoteles de Nusa Dua, al sur de la isla de Bali, salieron brevemente a las calles luego de que el terremoto hiciera temblar los edificios.



"El temblor fue muy fuerte. Me levanté inmediatamente y llevé a mis hijos fuera de la casa", dijo a AFP Ni Komang Sudiani.



El sismo también se sintió en Surabaya, la capital de Java Oriental, situada a unos 200 km de Situbondo, la localidad más cercana al epicentro.



"Lo sentí durante unos 10 segundos. La gente dormía pero se despertó al sentir" el temblor, dijo Tonny Akbar Mahendro a AFP.



El temblor se produce menos de dos semanas después de un sismo de magnitud 7,5 seguido de un tsunami que golpeó la isla indonesia de Célebras, a unos 1.000 km al norte de Situbondo, y que dejó unos 2.000 muertos.