Trump afirma que el libro de Woodward sobre su presidencia es un "fraude"

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump calificó este viernes de "fraude" el libro del periodista de investigación Bob Woodward sobre su presidencia, afirmando que las citas de ese texto son inventadas.



"El libro de Woodward es un fraude. Yo no hablo de la forma en que soy citado. Si ese fuera el caso, yo no habría sido elegido presidente", escribió el mandatario en un tuit enviado desde Montana, donde se encuentra desde el jueves tras participar en un acto de campaña.



"El autor utiliza en su libro todas las artimañas posibles para degradar y despreciar", deploró el presidente.



"Me gustaría que la gente pudiera ver la realidad - y nuestro país va MUY BIEN!, añadió en su tuit.



El libro del célebre periodista estadounidense, quien junto a Carl Bernstein reveló el escándalo de Watergate que llevó a la caída del presidente Richard Nixon, describe al actual mandatario como un hombre inculto, colérico, imprevisible e incapaz cuyos asistentes se esfuerzan en controlar para evitar sus salidas de tono.



Woodward describe además en su libro, titulado "Fear: Trump in the White House" (Miedo: Trump en la Casa Blanca), la frustración que vive recurrentemente el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, tradicionalmente el hombre más cercano al presidente en el "Ala Oeste".



En una reunión entre un circulo reducido, Kelly habría afirmado sobre Trump: "Es un idiota. Es inútil tratar de convencerlo de cualquier cosa (...) Ni si quiera sé qué estoy haciendo aquí. Este es el peor trabajo que he tenido jamás".



En una breve reacción, Kelly aseguró que jamás calificó al presidente de idiota y reafirmó su compromiso con el mandatario.