Una periodista sufrió un robo en Qatar y la policía le deja decidir cómo castigar al ladrón

DOHA, QATAR.- Mientras realizaba un en vivo desde Doha cubriendo el Mundial de Qatar 2022, para el medio Todo Noticias (TN), la periodista argentina, Dominique Merzger, fue víctima de un robo, en el cual le quitaron la billetera, el dinero y las tarjetas de crédito.

“Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo un transmisión en vivo. Estoy en la comisaría y me mandaron para acá a denunciar porque me garantizan que todo está vigilado y que van a encontrar la billetera que tenía mis documentos, dinero, tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa”, reveló a través de las redes sociales la reportera.

Dominique apuntó que no sabía ni siquiera que le estaban robando. “En un momento estábamos bailando con unas personas y quizás fue ahí, lo que pasa es que la gente local nos ver por aquí, nos nota distintos y se quieren sacar con nosotros”, narró Dominique.