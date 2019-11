Hondureña se reencuentra con su hermana después de 12 años

Redacción

CHIAPAS, MÉXICO.- Viajó en la caravana de centroamericanos a México para buscar a su hermana, de quien no sabía hace 12 años. Hoy, por fin pudo abrazarla nuevamente.



Claudia Joaquína viajó sientos de kilómetros con la esperanza de ver a Socorro Jaquelina Valladares, con quien perdió contacto después de que cambiaran los códigos telefónicos.



La mujer viajó junto a otras madres y padres que desde hace 15 años recorren la peligrosa ruta migratoria en México, en busca de sus seres queridos desaparecidos.



“Yo estaba en Villaflores (en el centro del estado); había llegado tres días antes cuando me marcó una señora con la que trabajé y dijo que me estaban buscando, y yo dije: ¿por qué si no he hecho nada? Entonces me dio el número de teléfono Rubén y hablé con él; me hice pasar por otra persona para saber qué quería y me dijo que era mi mamá la que me estaba buscando; le dije dónde estaba y que lo podía ver”, relató Socorro.

La mujer también contó que todo fue posible debido a que Rubén Figueroa, coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) la contactó.



Este se convierte en el primer reencuentro durante el recorrido de los centroamericanos.



La caravana concluirá el próximo 3 de diciembre.