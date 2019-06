Candidato presidencial estadounidense Bernie Sanders le promete a hondureña extender el DACA

Redacción

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El senador demócrata y candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, le prometió a una joven hondureña abrir un camino para brindarles protección legal a los migrantes indocumentados.



Durante un foro demócrata en la ciudad de Pasadana, California, Estados Unidos, la estudiante Diana Bautista se dirigió a Bernie para narrarle la pesadilla que han vivido sus padres en EE UU por ser ilegales.

"No tengo documentos. No puedo beneficiarme de DACA, (Donald) Trump lo canceló un mes antes de que cumpliera 15 años. Me sentí devastada, sabía que mi futuro se veía detenido", comienza explicando Diana Bautista, la hondureña de 16 años.



Seguidamente, Bautista le contó al senador que sus padres, por el hecho de ser indocumentados, han pasado muchas dificultades, entre las cuales están "el acoso sexual, la baja remuneración, deudas e intimidaciones".



Las declaraciones de la joven de secundaria conmovieron al candidato a la presidencia por el partido Demócrata, quien prometió, frente a cientos de personas, extender el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).



"Vamos a extender el programa DACA inmediatamente para proveer protección legal y no deban tener miedo de andar en la calle y ser arrestados", prometió.



Asimismo, el candidato le prometió a la compatriota y a los millones de migrantes jóvenes que viven ilegalmente en EE UU, "proteger a sus padres".



"Tus padres son trabajadores que hacen una labor importante para nuestra economía y no deberían temer", dijo Sanders mientras se dirigía a la joven.

Seguidamente agregó que "es una cosa horrible que muchos jóvenes y sus padres deben levantarse en la mañana con miedo. Esta es una promesa que vamos a tener que parar esa horrible situación y que habrá un camino de protección legal para los indocumentados en este país".