Hermana de la hondureña asesinada por su esposo en Houston pide ayuda para reunirse con sus sobrinas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ruth Díaz, hermana de Ada Elena Díaz, la hondureña que fue asesinada por su esposo en Houston, Estados Unidos, pidió ayuda este lunes a las autoridades para repatriar a su pariente y obtener la patria potestad de sus dos sobrinas.



"Nos sentimos tan impotentes de no poder hacer nada, nosotros aquí (Honduras) tan lejos, solo sabemos que la fueron a recoger, pero de ahí no sabemos nada", dijo la mujer.



Díaz reveló que luego de que su cuñado acabara con la vida de Ada Elena, le fue a entregar las niñas, hijas de ambos, a la hermana, con quien aún permanecen.

"Las niñas ahorita están con la hermana de él y para nosotros como familia no miramos correcto que las niñas estén con una hermana del asesino de mi hermana", señaló.



Según la entrevistada, a su pariente la asesinaron el sábado a las 11 de la noche, ya que ella le hizo varias llamadas y no le respondió el teléfono, lo que fue inusual porque ellas se mantenían siempre en contacto.



"El sábado a las 11 de la noche yo le marqué y no me contestaba. Una vecina dice que se fue a las 10:30 para su apartamento porque recibió una llamada, después de las 11:30 ella ya tenía apagado el teléfono", recordó.



"Hacemos un llamado al Gobierno que nos ayude a repatriar el cuerpo de mi hermana y nos ayude con las niñas", puntualizó la mujer, quien reside en el departamento de Choluteca.

