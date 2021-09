Casas, aulas y vacunas: ¿Qué se podría comprar con el dinero de la campaña política?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ahí está Carmen Ramos, una vez más colocando recipientes debajo de los hoyos que tiene su techo de asbesto debido a la fuerte lluvia que humedece hasta las paredes de su modesta casa ubicada en el oriente de Tegucigalpa.



Se aferra solamente a la promesa que le hicieron (porque su condición es precaria) hace más de un año: “Si ganamos las elecciones, le regalaremos láminas de zinc para que no siga sufriendo”.



Mientras decenas de personas han tenido que salir a las calles para vivir de la mendicidad por la falta de oportunidades, los políticos hondureños han emprendido un millonario trayecto que tiene como fin gobernar a la nación más pobre de Centroamérica desde el jueves 27 de enero de 2022 por los siguientes cuatro años.

Son 15 candidatos, más de derecha que de izquierda, los que buscan el cometido. De acuerdo con los analistas, no importará la demagogia que utilicen con tal de cumplir con el objetivo que es ganar las undécimas elecciones generales en Honduras.



Aunque son varios los aspirantes, solamente cuatro parece que lucharán con más fuerza en la arena política por sus condiciones: Nasry Asfura, del Partido Nacional; Xiomara Castro, de Libertad y Refundación (Libre); Yani Rosenthal, del Partido Liberal; y Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (PSH).



Desde los más preparados hasta los menos estudiados, desde el norte hasta el sur y del occidente hasta oriente se preguntan ¿cómo sería Honduras si los políticos invirtieran sus gastos de campaña en proyectos que beneficien a los hondureños?

Límite de gastos

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) estableció un techo de 393.6 millones de lempiras para que los presidenciables gasten en propaganda rumbo a las elecciones generales.



Esa cifra “es absurda” para un país sumido en la pobreza, desempleo y violencia, valoran especialistas que también llaman a la cordura a las entidades reguladoras por la brecha excesiva en la pueden incurrir los políticos.



Si los cuatro contendientes más fuertes, según encuestas, gastaran el monto del plazo establecido, sumaría en total 1,574 millones de lempiras como gastos de campaña.



El comisionado de la UFTF, Javier Franco, dijo a EL HERALDO Plus que los 393.6 millones de lempiras permitidos para los gastos de campaña de los candidatos a la presidencia son parte del proceso que tiene como fin la realización de las elecciones transparentes en Honduras.

“No hay un costo para medir si es alto o no porque la población aspira a elecciones transparentes, democráticas y pacíficas”, expresó.



En cambio, para el analista Arnulfo Castellanos, el techo del gasto de campaña de los aspirantes “es abusivo porque millones no tienen qué comer en todo el país”.



“Es preocupante saber que un político puede gastar muchos millones solo por la ambición del poder mientras miles mueren por falta de cupos en los hospitales, otros no tienen trabajo y la mayoría son pobres”, puntualizó.

Lo que se podría hacer

Para Ariel Briceño, papá de tres varones, la situación es compleja: todos los días llega casi a las 7:00 de la noche después de buscar un empleo que se le ha negado por más de dos años con el que podría completar los ingresos de su hogar porque el salario mínimo de su esposa es insuficiente para cubrir todos los gastos.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó qué obras podrían ejecutarse en Honduras si el monto límite de campaña de cada uno de los cuatro aspirantes presidenciales más fuertes se juntara como si fuese un solo capital, que sería de 1,574 millones de lempiras.



Con ese monto se podría adquirir un 22% más de los medicamentos que Honduras compra anualmente, considerando que se destinan 7,000 millones de lempiras para ese apartado.

En efecto, esa situación permitiría que Ana Pavón recibiera los medicamentos de su gastritis gratuitamente en lugar de comprarlos pese a la pobreza en la que vive.



Otro de las obras que resultaría altamente efectiva para Honduras sería la adquisición de unas 157 camas hospitalarias equipadas con todos los utensilios médicos, valorada cada una en 10 millones de lempiras.



De igual forma se podría construir 6,296 aulas de clases básicas o equipar 2,098 salones tecnológicos que contribuirían a reducir los altos índices de analfabetismo.

Además, se podrían edificar 3,148 casas de dimensiones básicas valoradas en 500,000 lempiras que alojarían a las familias afectadas por los huracanes Eta y Iota, así como a todos aquellos que no tienen vivienda propia.



En tanto, para resolver los problemas de cobertura de vacunación que padece Honduras contra el coronavirus, con los 1,574 millones de lempiras se podrían adquirir 10.7 millones de dosis de la farmacéutica AstraZeneca, cifra que permitiría al Estado apostar por una tercera dosis.



Para el fin que fuese, este equipo encontró que se generarían unos 6,000 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional producto de la inversión, una brecha que le permitiría tener a Ariel Briceño, de 30 años, un ingreso fijo para colaborar con la subsistencia de su familia.

Techo inhumano

Para la capitalina Martha Salgado, de 70 años, los políticos siempre utilizan las mismas campañas con la salvedad de que cambian las figuras.



“Por muchos años he venido escuchando lo mismo: promesas por aquí, promesas por allá. Al final no pasa nada, solo es la emoción y la ilusión del momento”, comentó.



Después de los presidenciables, los que más tienen permitido gastar son los candidatos a la alcaldía de la capital, con un techo de 53.9 millones de lempiras (5,390 veces el salario mínimo de Honduras) y los aspirantes a la silla municipal de San Pedro Sula (L 33.1 millones).



En tanto, un candidato a diputado por Francisco Morazán puede destinar 3.1 millones a su propaganda.

El experto en temas políticos Claudio Fonseca opinó que los altos gastos de campaña pasan por un sola razón: las prioridades individuales.



“Gastan porque trabajan para llegar al poder para tener los beneficios propios, no por el amor o por el bien común”, precisó.



A juzgar con base en las versiones de los analistas, es paradójico que en Honduras, con siete de cada diez personas en situación de pobreza, los políticos tengan techos de gastos de campaña de niveles estratosféricos, mientras que la mendicidad es una práctica más común, los éxodos de los hondureños hacia Estados Unidos son más frecuentes para buscar una mejor vida y centenas mueren porque no hay cupos en los hospitales.

