Jorge Cálix a José Matheu: "No olvide que usted es ministro gracias al esfuerzo de Libre"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de una de las juntas directivas del Congreso Nacional, Jorge Cálix, envió un mensaje al nuevo ministro de Salud, José Manuel Matheu, a quien deseó éxito pero a la vez le recordó el trabajo de la base del partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones.



A través de su cuenta de Twitter el congresista le expresó al funcionario del gobierno entrante que los militantes de su partido defendieron los votos para que resultara electo como diputado por Francisco Morazán, acompañado de un video en donde brinda sus primeras declaraciones al ser anunciado para ocupar el cargo.

"Estimado ministro: Éxitos en su gestión. No olvide que usted es ministro gracias al esfuerzo de la base de Libre que durante 12 años aguantó gas y tolete; y que defendió los votos para que usted ostente ese cargo. Esa base merece una oportunidad de empleo. Estaremos vigilantes", escribió Cálix.

La última frase del diputado de Libre en torno a las oportunidades de empleo surge luego de que José Manuel Matheu declarara en una entrevista para HCH que "no lo agarren como una agencia de empleo".



"Yo le voy a pedir a la gente que no me agarren como una agencia de empleo, no voy para dar empleo, no es ese mi papel, así que agradeceré que no me estén pidiendo empleo. Hay demasiada gente ahorita ahí", declaró Matheu previo a asumir la titularidad de la Secretaría de Salud.

Durante sus primeros días de trabajo como ministro de Salud, Matheu se ha mostrado comprometido a solventar el tema de las plazas laborales al personal médico que ha estado en primera línea durante la pandemia del covid-19 y a ampliar los horarios de vacunación para que la población hondureña pueda inocularse.



Asimismo, el funcionario pidió al personal de salud que mantiene un paro de labores suspender las acciones de protesta e invitarlos a un diálogo para poder solventar el tema de los acuerdos laborales de permanencia ofrecidos por la administración anterior.

