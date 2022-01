Nuevo ministro de Salud anuncia que ampliarán horarios de vacunación  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nuevo titular de la Secretaria de Salud, José Manuel Matheu, anunció que se ampliarán los horarios de vacunación a nivel nacional.



El médico fue nombrado por la presidenta constitucional Xiomara Castro y ahora dirigirá esa institución pública en sustitución de la cuestionada Alba Consuelo Flores.



"Quiero agradecer a Dios y a la confianza que doña Xiomara Castro nos está dando, he sido un crítico del sistema y no podía decir no cuando me dijeron vaya a tratar de enderezar lo que usted ha criticado", manifestó el galeno en el Estadio Nacional, donde será juramentado.

Añadió que se nombrará de manera urgente un equipo de verdaderos especialistas para el manejo de la pandemia con neumólogos, infectólogos, intensivistas, microbiólogos, epidemiólogos, como debió ser desde un inicio.



También indicó que se revisará cuantas vacunas anticovid hay disponibles en el país y verificar cuantas hacen falta.



"Habrá que cambiar el horario de vacunación, hay que abrir el horario de vacunación en la tarde-noche y acercarlo a la gente,a los barrios", anunció.



Actualmente, se está vacuando en un horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

"Habrá que reformular el presupuesto para orientarlo a donde se ocupa, vamos cancelar de entrada las capacitaciones, las giras y viáticos innecesarios y tratar de utilizar ese dinero para equipar las emergencias de los hospitales ", detalló.



Matheu fue electo como diputado al Congreso Nacional por el Partido Salvador de Honduras (PSH) pero fue nombrado en el gabinete de gobierno.





